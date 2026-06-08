Ab heute wird es laut: Luftwaffen-Übung am Flughafen Hamburg startet

Ein Tornado der deutschen Bundeswehr – solche Flugzeuge werden kommende Woche in Hamburg ankommen und starten. Foto: Stefan Sauer/dpa

Die Luftwaffe plant eine Militärübung am Hamburger Flughafen. Sechs Tornado-Kampfflugzeuge sollen zwischen dem 8. und 12. Juni Starts und Landungen in Fuhlsbüttel trainieren, wie eine Sprecherin des Airports mitteilte. Das Manöver „Dispersed Operations 2026 – Panther Shield“ habe das Ziel, die Zusammenarbeit mit zivilen Einrichtungen zu stärken und die Verteidigungsfähigkeit im Bündnisfall realitätsnah zu üben.

Der zivile Flugverkehr soll durch die Militärübung nicht beeinträchtigt werden. Die Starts und Landungen von voraussichtlich zwei Jets pro Tag im Zeitraum von 9 bis 18 Uhr seien in den Flugplan eingetaktet, erläuterte die Sprecherin. „Die Passagiere werden davon nichts merken.“ Der Flughafen rechne aber damit, dass einige Neugierige die Starts und Landungen der Jets beobachten werden.

Militärübung am Flughafen Hamburg – Kritik

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Die Tornados kommen vom taktischen Luftwaffengeschwader 51 „Immelmann“ in Jagel bei Schleswig. Zivile Flughäfen seien im Ernstfall wichtige Start- und Landeoptionen, hieß es in der Mitteilung. Im Mittelpunkt der Militärübung stehe die enge Zusammenarbeit zwischen militärischen Kräften und zivilen Partnern vor Ort. Ähnliche Übungen haben nach Angaben der Sprecherin bereits in Bremen, Münster und Lübeck stattgefunden.

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Die Anti-Fluglärm-Initiative BIG zeigt sich „irritiert“ von der Ankündigung, schreibt der shz. Es stelle sich die Frage, wer die Gesundheit der Anrainer in Hamburg und Schleswig-Holstein schütze, wenn zivile Infrastruktur zunehmend militärisch genutzt werde, sagt BIG-Vorsitzender Martin Mosel. Der Tornado gehöre „zu den lautesten regelmäßig eingesetzten Luftfahrzeugen in Deutschland“. Vom Senat erwartet Mosel „eine klare Darstellung, welche Schutzmechanismen für die betroffene Bevölkerung gelten und wie diese bei militärischer Nutzung eines zivilen Flughafens sichergestellt werden“. (dpa)