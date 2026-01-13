Ab heute: Neue Strecke vom Flughafen Hamburg – und weitere sollen folgen

Am Hamburger Flughafen gibt es wieder mehr Bewegung im innerdeutschen Flugverkehr. Ab diesem Dienstag startet eine neue Verbindung von Fuhlsbüttel nach Friedrichshafen am Bodensee – und weitere Inlandsstrecken könnten bald folgen.

Nach fast sechs Jahren Pause wird die Route Hamburg–Friedrichshafen wieder aufgenommen. Möglich macht das die neue Fluggesellschaft Air Uniqon, die am Dienstag um 11.50 Uhr erstmals in Hamburg landet. Der Rückflug ist für 13 Uhr geplant. Damit feiert die Strecke, die zuletzt bis Februar 2020 von der dänischen Airline Sun-Air bedient wurde, ihr Comeback.

Air Uniqon hatte Mitte November überraschend mehrere innerdeutsche Verbindungen angekündigt. Von Friedrichshafen aus werden Hamburg, Berlin und Düsseldorf angeflogen. Zum Einsatz kommt eine 78-sitzige Dash-8-400 der deutschen „Avanti Air“. Initiiert wurden die neuen Flüge nach Angaben des Bodensee-Airports von Unternehmen aus der Region sowie der dortigen Wirtschaftsförderung.

In 95 Minuten von Friedrichshafen nach Hamburg

Zwischen Hamburg und Friedrichshafen soll es künftig drei Verbindungen pro Woche geben – jeweils montags, mittwochs und freitags. Der Auftakt erfolgt ausnahmsweise an einem Dienstag. Die Strecke ist zunächst bis zum 23. Oktober 2026 im Flugplan vorgesehen, die Flugzeit beträgt rund 95 Minuten.

Tickets sind ab 99 Euro erhältlich und beinhalten ein kleines Handgepäckstück. Wer zusätzlich einen Koffer für den Frachtraum sowie ein weiteres Handgepäckstück mitnehmen möchte, zahlt häufig rund 199 Euro. Laut Air-Uniqon-Chef Fabian Rosenberg ist die Nachfrage bislang ordentlich, insbesondere auch die Verbindung nach Hamburg würde gut angenommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Kaum schneit’s, stehen die Züge: Warum die Bahn mit Extremwetter nicht klarkommt

Neben Friedrichshafen könnte bald noch eine weitere süddeutsche Stadt wieder direkt mit Hamburg verbunden werden. Die Stuttgarter Airline Flyvini plant Ende Februar einen Testbetrieb zwischen Hamburg und Mannheim. Für den 24. und 26. Februar werden auf der Homepage der Airline Flüge angeboten, geflogen wird mit einer Cessna Grand Caravan. Ob daraus ein dauerhaftes Angebot entsteht, soll nach der Testphase entschieden werden.

Mannheim war zuletzt bis März 2020 direkt von Hamburg aus erreichbar. Der Flughafen Hamburg bestätigte Gespräche mit FlyVini, verwies für konkrete Planungen jedoch auf die Airline selbst. (rei)