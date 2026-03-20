Kreuzfahrt-Boom in Hamburg: Was kostet eigentlich so eine Reise?

Mehr Landstrom, weniger Schadstoffe in der Luft und Fortschritte beim CO₂-Ausstoß: Der Umweltverband Nabu hat die Kreuzfahrtbranche in dieser Woche für die Veränderungen gelobt. Zwar sind die Reisen auf hoher See noch lange nicht klimaneutral, doch immer mehr Menschen entscheiden sich für diese Art von Urlaub. Wie teuer so eine Kreuzfahrt ist, zeigt ein Blick auf aktuelle Angebote.

Im vergangenen Jahr verzeichnete Hamburg rund 1,4 Millionen Kreuzfahrtgäste – das sind rund 100.000 mehr als im Jahr zuvor. Kreuzfahrten haben eine schlechte Umweltbilanz, doch in den vergangenen Jahren hat sich einiges getan. „In Hamburg ist die Versorgung von Kreuzfahrtschiffen mit Landstrom aus grünem Strom europaweit einmalig. Das System hat sich technologisch zu einem Vorzeigeprojekt entwickelt“, hieß es nun vom Nabu.

Hamburg ist der führende Kreuzfahrthafen in Hamburg. Das Angebot ist riesig. Kurztrips, zweiwöchige Fahrten oder sogar monatelange Touren starten hier.

Günstigster und teuerster Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff

Die günstigste Reise wird derzeit von Aida angeboten. Auf einem sechstägigen Trip geht es nach Oslo, über Kristiansand und zurück nach Hamburg. Kosten für eine Innenkabine: ab 475 Euro pro Person. Vollpension, Sport- und Freizeitangebote inklusive. Wichtig, wenn nur zwei Tage an Land und die restliche Zeit auf dem Riesen-Dampfer stattfinden.

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Die teuerste Tour bietet „Nicko Cruises“ an: eine Weltreise auf einem Kreuzfahrtschiff! Eine Innenkabine kostet hier ab 29.437 Euro pro Person. Dafür ist man 194 Tage, von November 2026 bis Mai 2027, unterwegs. Das Schiff hält an 90 Orten: am spanischen Festland, den Kanaren, in der Karibik, in südamerikanischen Ländern wie Peru und Kolumbien, dazu noch Vietnam und Thailand und viele mehr.

Vielfältiges Angebot

Zwischen der günstigsten und der teuersten Kreuzfahrt sind die Angebote sehr von der Reisedauer abhängig: Die meisten Reisen aus Hamburg führen acht bis zehn Tage in den Norden. Etwa nach Großbritannien oder Skandinavien. Mit der „Costa Favolosa“ könnte man im Mai dieses Jahres für ca. 1300 Euro vier Küstenorte in Schottland und England bereisen. Vollpension und Entertainment-Programm inklusive.

Zum Vergleich: Bei elf bis 14 Reisetagen beginnen die Preise bei 1700 Euro. Mit 15 bis 22 Reisetagen geht es ab ca. 2300 Euro los. Die Routen sind unterschiedlich – auch hier kann man in den Norden reisen, aber auch die Kanaren und den Süden Europas besuchen.

Auch wenn sich in Sachen Umweltverträglichkeit ein wenig was getan hat: In der Branche ist noch viel zu tun. Der Nabu hat angekündigt, die Kreuzfahrtbranche weiterhin im Blick zu behalten und mehr umweltfreundliche Entwicklungen einzufordern. Denn beim wichtigsten Thema – dem nahezu ausschließlichen Einsatz fossiler Kraftstoffe – zeige die Branche bisher wenig Fortschritte.