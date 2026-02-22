Ab Hamburg: Airline aus dem Norden bietet Flüge zu beliebten Urlaubszielen an

Draußen herrscht typisches Hamburger Schmuddelwetter – da machen sich viele Reiselustige an die Urlaubsplanung. Wer im Herbst gerne ins Warme flüchten möchte, hat in diesem Jahr vom Hamburger Flughafen aus noch mehr Auswahl: Die Fluggesellschaft Sundair aus dem Norden bietet Flüge zu beliebten Urlaubszielen nach Südeuropa und Nordafrika – allerdings nur für einen Monat.

Die Fluggesellschaft Sundair erweitert diesen Oktober ihr Reiseangebot. Sechs Reiseziele fliegt die Airline mit Hauptsitz in Stralsund dann vom Hamburger Flughafen aus an, wie das „Abendblatt“ berichtet.

Sundair: Viermal wöchentlich nach Palma de Mallorca

Die meisten Flüge starten demnach in Richtung Mallorca: Gleich viermal die Woche (montags, mittwochs, freitags und samstags) macht sich ein Sundair-Flieger auf zu der beliebten Urlaubsinsel. Die günstigsten Preise starten schon bei 69,99 Euro. Wenn in Schleswig-Holstein am 10. Oktober aber die Herbstferien beginnen, liegen die Preise in der Spitze hingegen bei 339,99 Euro.

Auch Fuerteventura ist mit Sundair jeden Dienstag im Oktober zu erreichen. Hier liegen die Preise zwischen 209,99 Euro und 329,99 Euro. Wer dem herbstlichen Schietwetter entfliehen will, kann donnerstags auch nach Hurghada fliegen. 218,99 Euro bis 398,99 Euro kosten die Flüge mit Sundair in den ägyptischen Urlaubsort.

Drei Reiseziele in Griechenland

Griechenland ist mit Sundair ebenfalls zu erreichen: Jeden Samstag startet ein Flieger in Richtung Heraklion auf Kreta für 139,99 Euro bis 389,99 Euro pro Person. Sonntags und mittwochs hingegen ist jeweils ein Flug nach Kos geplant für 119,99 Euro bis 389,99 Euro. Häufiger ist die Insel Rhodos zu erreichen: Jeden Freitag, Sonntag und Montag startet ein Flug von Hamburg aus für 99,99 Euro bis 409,99 Euro.

Dem Bericht zufolge fliegt Sundair bereits seit 2020 vor allem im Charterverkehr von Hamburg aus. Einen festen Platz in der Liste der Airlines, die vom Helmut-Schmidt-Flughafen aus fliegen, hat Sundair demnach bisher nicht. Ob es auch über den Oktober hinaus Angebote der Airline am Hamburger Airport geben soll, sei noch unklar. (mp)