A7: XXL-Sperrung sorgt für Staus in und um Hamburg

Autofahrer rund um Hamburg brauchen Geduld: Die Sperrung von Elbtunnel und A7 führt zu stockendem Verkehr auf Umleitungsstrecken und in der Stadt.

Die Sperrung des Elbtunnels und der A7 sorgt für Verkehrsprobleme in und um Hamburg. Dabei verzögert sich die Fahrt vor allem auf den Umleitungsstrecken, wie die Verkehrsleitzentrale mitteilt.

A7-Sperrung: Staus waren zu erwarten

Auf der A1 zwischen Billstedt und der Anschlussstelle Stillhorn kommen Autofahrer über sechs Kilometer nur langsam voran. Auch innerstädtisch wird der Verkehr ausgebremst.

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Die Verzögerungen im Straßenverkehr sind laut Verkehrsleitzentrale erwartbar gewesen und überschreiten nicht das vorhergesehene Ausmaß. Die Verkehrslage könne in der Innenstadt außerdem durch zwei Demonstrationen zusätzlich belastet werden. (dpa/mp)