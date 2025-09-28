A7 und Elbtunnel gesperrt: Lange Staus rund um Hamburg

Autofahrer in Hamburg brauchen an diesem Wochenende starke Nerven: Wegen der Vollsperrung von A7 und Elbtunnel kam es zu kilometerlangen Staus. Und ein Ende ist für heute nicht in Sicht.

Stillstand auf den Autobahnen rund um Hamburg: Die Vollsperrung der A7 und des Elbtunnels sorgt seit Samstag für massive Verkehrsbehinderungen. Auf der A1 Richtung Hannover/Bremen stauten sich die Fahrzeuge am Mittag auf rund acht Kilometern bis Hamburg-Stillhorn. Laut Verkehrsleitzentrale mussten Autofahrer mit rund 40 Minuten zusätzlicher Fahrzeit rechnen. In Richtung Lübeck/Berlin lief der Verkehr dagegen ohne Verzögerung.

Auch auf der A7 Richtung Hannover bildete sich vor Hamburg-Stellingen eine rund zwei Kilometer lange Fahrzeugkolonne. Innerstädtisch kam es in Richtung Neue Elbbrücken zu langen Staus. Nach Angaben der Verkehrsleitzentrale verstärkte zudem der verkaufsoffene Sonntag in Hamburg den dichten Verkehr.

Vollsperrung von A7 und Elbtunnel bis Montagmorgen

Die Autobahn GmbH kündigte an, dass die Sperrung voraussichtlich bis Montagmorgen um 5 Uhr bestehen bleibt. Grund sind Arbeiten an der elektronischen Integration der neuen Lärmschutztunnel in die Leitzentrale des Elbtunnels. In den vergangenen Jahren wurden in Schnelsen und Stellingen bereits neue Tunnel fertiggestellt, aktuell entsteht ein dritter in Altona. Parallel dazu werden südlich des Elbtunnels neue Verkehrszeichenbrücken aufgebaut und Wartungsarbeiten am Tunnel selbst durchgeführt.

Der Fernverkehr wird zwischen dem Maschener Kreuz und der A7-Anschlussstelle Neumünster-Süd über A1, A21 und B205 umgeleitet. Doch auch hier kam es zu Verzögerungen: Auf der A21 staute sich der Verkehr in Richtung Süden vor Leezen (Kreis Segeberg), die Fahrzeit verlängerte sich um rund 15 Minuten. Richtung Norden stockte es bei Bad Segeberg.

Der Elbtunnel bleibt in diesem Jahr nicht nur an diesem Wochenende dicht. Der ADAC kündigte drei weitere Vollsperrungen an: vom 17. bis 20. Oktober, 7. bis 10. November sowie vom 5. bis 8. Dezember. (dpa/mp)