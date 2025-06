A7, Elbtunnel, Köhlbrandbrücke dicht: Nächste XXL-Sperrung – Polizei warnt

Autofahrer, die am Wochenende über Hamburg in Richtung Niedersachsen fahren wollen, brauchen Geduld. Auf der A7 am Elbtunnel ist wegen Bauarbeiten kein Durchkommen. Richtung Norden ist der Weg frei.

Wegen Bauarbeiten werden die A7 und der Elbtunnel am Wochenende in Richtung Hannover voll gesperrt. Die Sperrung beginnt am Freitagabend um 22 Uhr und endet am Montagmorgen gegen 5 Uhr, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Betroffen sind die Abschnitte zwischen Stellingen und Heimfeld, zwischen Steinwerder und Waltershof sowie die Köhlbrandbrücke. Die Polizei warnt vor „Verkehrsbeeinträchtigungen“.

Während der Sperrung sollen zum einen die Fahrbahn zwischen dem Elbtunnel und Heimfeld neu markiert werden. Zum anderen werden planmäßige Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten an der

Köhlbrandbrücke erledigt.

Sperrung der A7: Umleitungsempfehlungen

Der überregionale Verkehr auf der A7 soll bereits ab Neumünster-Süd über die B205, die A21 und ab dem Kreuz Bargteheide über die A1 umgeleitet werden. Örtlich dürften die Autofahrer vor allem über die Neuen Elbbrücken ausweichen.

Dort und besonders auf der A1 vor der Norderelbbrücke kommt es häufig zu Staus. Die Autobahnbrücke ist so marode, dass Mitte März Verkehrseinschränkungen vor allem für Lastwagen erlassen wurden.

Weitere Vollsperrung Anfang Juli

Schon am Wochenende vom 4. bis 7. Juli soll die A7 erneut voll gesperrt werden, sowohl in Richtung Hannover als auch Flensburg. Dann beginnen auch die Sommerferien in mehreren Bundesländern, darunter Niedersachsen und Bremen.

Das könnte Sie auch interessieren: Nachfolger für das „Tarantella“ steht fest: Der Küchenchef ist kein Unbekannter

Die Autobahn südlich des Elbtunnels wird von sechs auf acht Spuren verbreitert. Dafür werden die beiden Fahrbahnen, die auf einer rund vier Kilometer langen Brückenkonstruktion ruhen, zur Mitte hin verbreitert. Nördlich des Elbtunnels wird die Autobahn ebenfalls auf acht Spuren ausgebaut. Im Bereich Altona entsteht zugleich ein gut zwei Kilometer langer Lärmschutztunnel. (dpa/mp)