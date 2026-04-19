A7 und Elbtunnel bis morgen gesperrt: So ist die Verkehrslage in Hamburg

Seit Freitag ist der Elbtunnel, durch den die A7 führt, für Fahrzeuge gesperrt. Dennoch bleibt der Verkehr rund um Hamburg wohl entspannt.

Die Sperrung der A7 zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Heimfeld sorgt wohl nicht für größere Verzögerungen im Verkehr. Wie eine Sprecherin der Verkehrsleitzentrale Hamburg sagte, ist die eingerichtete Umleitung frei.

A7: Geringer Zeitverlust trotz Sperrung

Wie sich die Situation im Laufe des Tages entwickele, sei schlecht einzuschätzen. Auch der ADAC rechnet derzeit für Reisende in Richtung Süden mit einem geringen Zeitverlust von rund drei Minuten.

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Seit Freitagabend ist die Autobahn rund um den Elbtunnel gesperrt. Die 55-stündige Sperrung soll planmäßig am Montagmorgen aufgehoben werden. Der Verkehr wird weiträumig über die A1 und A27 durch Schleswig-Holstein umgeleitet. (dpa/mp)