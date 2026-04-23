A7: Probleme auf der Köhlbrandbrücke sorgen für Monsterstau

Am Donnerstagmorgen ging hier nichts mehr: Hindernisse auf der Köhlbrand- und auf der Norderelbbrücke haben für lange Staus auf der A7 und A1 in Hamburg gesorgt.

Auf der Köhlbrandbrücke sei am frühen Morgen ein genehmigungspflichtiger Schwertransport mit Überbreite liegengeblieben, hieß es von der Verkehrsleitzentrale der Polizei. Er habe die zweispurige Fahrbahn Richtung Osten blockiert. Der Rückstau beeinträchtigte den Verkehr auf der A7.

Stau auf A1 und A7: Auch Ausweichstrecken voll

Sowohl in Richtung Flensburg als auch Hannover standen die Autos vor Waltershof auf rund 15 Kilometern. Die Ausweichstrecken seien ebenfalls „rammelvoll” gewesen, sagte eine Sprecherin. Erst nach gut drei Stunden war die Köhlbrandbrücke wieder frei.

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Ebenfalls am Morgen wurde laut Verkehrsleitzentrale eine Notmaßnahme auf der Norderelbbrücke erforderlich. Es sei an den Blitzeranlagen gearbeitet worden, sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH Nord. Für die Reparaturarbeiten wurde der linke Fahrstreifen in Richtung Lübeck vorübergehend gesperrt. Da auch in Richtung Bremen vor der Süderelbbrücke zurzeit ein Fahrstreifen wegen Bauarbeiten fehlt, kam es im gesamten Bereich zu längeren Behinderungen. (dpa/mp)