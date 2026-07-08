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Hamburg
A7: Langer Stau vor dem Elbtunnel – in beide Richtungen
Auf der A7 staut es sich vor dem Elbtunnel in beide Richtungen. Eine andere Autobahn hingegen ist frei.
Am Mittwochabend staut es sich vor dem Elbtunnel. Grund dafür ist ein Unfall.
Auf der A7 in Richtung Süden staut sich der Verkehr auf 7 Kilometern vor dem Elbtunnel. Auch in der Gegenrichtung braucht man Geduld, wenn auch etwas weniger: Dort staut es sich auf etwa vier Kilometern vor dem Tunnel.
Grund dafür war offenbar ein kleinerer Unfall, wie die Verkehrsleitzentrale mitteilte. Seit 18 Uhr sind die Spuren wieder freigegeben – der Stau sollte sich demnächst abbauen. Wer die Wahl hat: Die A1 ist in Hamburg derzeit staufrei. (mp)
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