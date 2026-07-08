Auf der A7 staut es sich vor dem Elbtunnel in beide Richtungen. Eine andere Autobahn hingegen ist frei.

Vor dem Elbtunnel staut sich der Verkehr (Archivfoto) dpa | Bodo Marks

Am Mittwochabend staut es sich vor dem Elbtunnel. Grund dafür ist ein Unfall.

Auf der A7 in Richtung Süden staut sich der Verkehr auf 7 Kilometern vor dem Elbtunnel. Auch in der Gegenrichtung braucht man Geduld, wenn auch etwas weniger: Dort staut es sich auf etwa vier Kilometern vor dem Tunnel.

Grund dafür war offenbar ein kleinerer Unfall, wie die Verkehrsleitzentrale mitteilte. Seit 18 Uhr sind die Spuren wieder freigegeben – der Stau sollte sich demnächst abbauen. Wer die Wahl hat: Die A1 ist in Hamburg derzeit staufrei. (mp)