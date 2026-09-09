Auf Hamburgs Autofahrer kommen im September und Oktober gleich mehrere Sperrungen zu. Betroffen sind wichtige Verbindungen in und um die Stadt.

Auf der A7 und A23 stehen an den kommenden Wochenenden umfangreiche Sperrungen an. Gleichzeitig wird auch die Köhlbrandbrücke mehrfach komplett dichtgemacht. Autofahrer müssen sich deshalb auf erhebliche Behinderungen und Staus einstellen.

Den Auftakt macht an diesem Wochenende die A7: Von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, wird sie in Hamburg in beiden Richtungen abschnittsweise gesperrt. Richtung Süden betrifft das die Strecke zwischen Schnelsen-Nord und Stellingen, Richtung Norden die Strecke zwischen Volkspark und Schnelsen-Nord.

Auch die A23 zwischen Eidelstedt und dem Dreieck Nordwest ist Richtung Süden betroffen. Grund sind Arbeiten an den Tunneln Schnelsen und Stellingen.

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Auch die Köhlbrandbrücke wird gesperrt

Zusätzlich wird die Köhlbrandbrücke im September zweimal komplett gesperrt – ebenfalls an diesem Wochenende vom 11. bis 14. September sowie vom 18. bis 21. September. Im Oktober folgt eine weitere Vollsperrung vom 16. bis 19. Oktober. Die Sperrungen dauern jeweils von Freitagabend 22 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr.

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Auch die A7 wird Ende September noch einmal für 55 Stunden voll gesperrt: Vom 25. bis 28. September sind umfangreiche Bauarbeiten unter anderem an der Hochstraße K20 sowie an der Verkehrssteuerung geplant. (rei)