Mehrere Sperrungen: Diese Autobahn wird im Mai zur Staufalle

Pfingsten wird zur Geduldsprobe: Auf der A23 stehen umfangreiche Bauarbeiten an – mit Vollsperrung auf einem besonders wichtigen Abschnitt.

Autofahrer im Norden müssen sich im Mai auf massive Einschränkungen einstellen. Grund sind Bauarbeiten auf der A23 zwischen Hamburg und Pinneberg. Dort wird der sogenannte Flüsterasphalt erneuert – ein lärmmindernder Belag, der regelmäßig ausgetauscht werden muss.

Sperrung ab Anschlussstelle Eidelstedt ab dem 21. Mai

Los geht es bereits am 11. Mai: Ab dann werden die Anschlussstellen Halstenbek-Krupunder und Halstenbek/Rellingen in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Die Arbeiten dort laufen bis zum 25. Mai. Kurz darauf folgt der nächste Einschnitt: Von 21. Mai bis einschließlich 25. Mai wird auch die Anschlussstelle Hamburg-Eidelstedt in Richtung Norden dichtgemacht.

Besonders gravierend wird es rund um das Pfingstwochenende. Ab Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr, wird die A23 in Fahrtrichtung Heide zwischen der Stadtgrenze Hamburg-Eidelstedt und Pinneberg-Süd komplett gesperrt. Die Vollsperrung dauert bis Pfingstmontag, 25. Mai, 5 Uhr.

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Damit ist einer der wichtigsten Pendler- und Reiseabschnitte für mehrere Tage dicht – ausgerechnet zum Ferienbeginn. Pendler und Urlauber müssen sich auf erhebliche Verzögerungen einstellen.

Der Grund für die erneuten Arbeiten: Der offenporige Asphalt auf diesem Abschnitt ist besonders verschleißanfällig und muss etwa alle zehn Jahre erneuert werden. Zuletzt wurde die Strecke 2017 saniert. (rei)