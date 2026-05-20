A23 gesperrt: Richtung Pinneberg geht über Pfingsten nichts

Pendler und Anlieger im nordwestlichen Umland von Hamburg müssen sich über Pfingsten auf eine schwierige Verkehrslage einstellen: Die Autobahn A23 in Richtung Heide wird zur Baustelle – sie wird für vier Tage voll gesperrt.

Die Sperrung der Richtungsfahrbahn zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und der Anschlussstelle Pinneberg-Süd beginnt am Donnerstagabend um 19 Uhr, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Sie soll am Pfingstmontag um 20 Uhr enden.

Sperrung A23: Diese Umleitung wird empfohlen

Die Auffahrten Halstenbek/Krupunder und Halstenbek-Rellingen in Richtung Heide sind bereits seit Anfang vergangener Woche gesperrt und sollen ebenfalls am Pfingstmontag wieder freigegeben werden. Als Umleitung empfiehlt die Autobahn GmbH die B4/Holsteiner Chaussee bis Hamburg-Schnelsen und von dort die Pinneberger Straße nach Rellingen und weiter zur A23-Auffahrt Pinneberg-Mitte.

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Als großräumige Ausweichstrecke gilt die B430, die die A7-Anschlussstelle Neumünster-Mitte mit der A23-Auffahrt Schenefeld nördlich von Itzehoe verbindet. Auch die B431 ab der A7-Anschlussstelle Hamburg-Othmarschen wird als Alternativroute nach Wedel, Pinneberg und Halstenbek genannt.

Autobahn: Bauarbeiten rund um die Uhr

Die A23 ist eine wichtige Verkehrsverbindung für Pendler in den schleswig-holsteinischen Kreisen Pinneberg, Steinburg und Dithmarschen. Urlauber nutzen die Autobahn auf der Fahrt zu den Ferienorten an der Westküste.

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Während der Sperrung saniert die Autobahn GmbH Nord den offenporigen Asphalt im Bereich der Anschlussstelle Halstenbek. Um die Sperrzeit so kurz wie möglich zu halten, sollen die Arbeiten im Schichtsystem rund um die Uhr ausgeführt werden. Offenporiger Asphalt vermindert den Verkehrslärm, hält aber nach Angaben des Hamburger Senats nur etwa acht Jahre. (dpa/mp)