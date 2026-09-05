Nach einem schweren Unfall zwischen Neustadt und Eutin bleibt die A1 in Richtung Hamburg gesperrt. Offenbar war Alkohol im Spiel.

Schwerer Unfall auf der A1: Bei einer Kollision auf der Autobahn 1 zwischen Neustadt und Eutin sind ein Mann und seine zehnjährige Tochter schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war ein Kleintransporter in der Nacht zu Samstag auf der A1 in Richtung Hamburg unterwegs, als der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache plötzlich stark bremste. Das dahinter fahrende Auto, in dem ein Mann und seine zehnjährige Tochter saßen, fuhr daraufhin ungebremst auf den Kleintransporter auf.

Unfall auf der A1 Richtung Hamburg: Vater und Tochter schwer verletzt

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Durch den Aufprall drehten sich beide Fahrzeuge. Das hintere Auto prallte gegen die Mittelleitplanke und blieb auf der Seite liegen. Dabei geriet der vordere Teil des Autos in Brand. Bei dem Zusammenstoß erlitten Vater und Tochter schwere Verletzungen. Die Polizei stellte bei dem Fahrer des Kleintransporters zudem Alkohol fest. Auch er kam ins Krankenhaus.

Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dauerten nach Angaben der Polizei zunächst an. Derzeit ist die A1 in Richtung Hamburg voll gesperrt. (dpa)