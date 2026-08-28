Wer mit dem Auto aus Niedersachsen in Richtung Ostseeküste fahren will, sollte die Elbbrücken auf der A1 am Wochenende meiden.

Autofahrer in Richtung Ostseeküste müssen am Wochenende mit einer Verzögerung auf der A1 bei Hamburg rechnen. Der Grund ist eine Baustelle.

Wegen vorbereitender Arbeiten für den Neubau der Brücke über die Süderelbe wird die Richtungsfahrbahn Lübeck von Freitagabend um 22 Uhr bis Montagfrüh um 5 Uhr gesperrt, wie die Autobahn GmbH sagte. Die A1 mit der Ostumfahrung Hamburgs über die Süder- und die Norderelbe hat große Bedeutung auch für den Verkehr nach Skandinavien und Mecklenburg-Vorpommern.

Während der Sperrung werden Autofahrer zwischen den Anschlussstellen Harburg und Stillhorn umgeleitet. Die Ausweichroute führt über die parallel verlaufende B75. Die Verbindungswege zu der Bundesstraße sind nur zweispurig, sodass mit Behinderungen zu rechnen ist. Genehmigungspflichtige Großraum- und Schwerlasttransporte können die Umleitung nicht befahren und müssen die Wiederfreigabe der Autobahn abwarten.

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Sperrung der A1: Ausweichroute durch den Elbtunnel

Mitte Juni war der Autobahnabschnitt ebenfalls für ein Wochenende in Richtung Norden voll gesperrt worden, was zu langen Staus geführt hatte. Die Autobahn GmbH geht erneut von großen Verkehrsproblemen aus und empfiehlt dem überregionalen Verkehr, über die am Wochenende nicht ganz so stark befahrene A7 und den Elbtunnel auszuweichen.

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Diese Strecke führt vom Buchholzer Dreieck über die A261 und die A7 bis zur Ausfahrt Bad Bramstedt. Von dort geht es weiter über die B206 durch das Stadtgebiet von Bad Segeberg zur A20. Am Kreuz Lübeck wird wieder die A1 erreicht.

Weitere nächtliche Sperrung auf der A1

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In der Nacht zum Samstag gibt es eine weitere Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Lübeck in Schleswig-Holstein. An einer Baustelle zwischen dem Kreuz Bargteheide und der Anschlussstelle Bad Oldesloe ist die Betonfahrbahn so stark beschädigt, dass sie jetzt saniert werden muss.

Die Arbeiten laufen bereits seit Montagabend. Von 19.00 Uhr am Freitagabend bis voraussichtlich 8.00 Uhr am Samstagmorgen müssen Autofahrer einer ausgeschilderten Umleitung folgen, wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH sagte.

Bauarbeiten auch auf Bahnstrecke

Ein Ausweichen auf die Bahn ist an diesem Wochenende nicht empfehlenswert: Wegen Bauarbeiten fahren die Züge auf der Strecke Hamburg-Lübeck nicht durchgängig. Zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Ahrensburg (Kreis Stormarn) müssen Reisende auf Ersatzbusse umsteigen. Die Strecke ist von Freitagabend 21.00 Uhr bis Montagfrüh 2.00 Uhr gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. In den Abend- und Nachtstunden könne es vereinzelt zu weiteren Ausfällen auf den Streckenabschnitten bis Bargteheide, Bad Oldesloe oder Lübeck kommen.

Die marode Süderelbbrücke der A1 muss erneuert werden. Es finden bereits vorbereitende Arbeiten für den Neubau statt. Der Planfeststellungsbeschluss wird gegen Ende des Jahres erwartet. Die Autobahn GmbH Nord hat eine weitere Sperrung des Autobahnabschnitts in Richtung Bremen für das Wochenende 18. bis 21. September angekündigt. (dpa)