Als Ostumfahrung Hamburgs ist die A1 stark befahren. Jetzt gibt es auch noch eine Sperrung. Was für Autofahrer Richtung Ostsee bedeutet.

Stau auf der A1: Damit müssen Autofahrer an diesem Wochenende rechnen (Symbolbild). picture alliance/dpa | Daniel Bockwoldt

Wegen Bauarbeiten an der Süderelbbrücke in Hamburg wird die Autobahn 1 an diesem Wochenende in Richtung Lübeck gesperrt. Der Verkehr wird zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Harburg und -Stillhorn umgeleitet, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

Die Sperrung begann am Donnerstag um 22 Uhr und soll voraussichtlich am Montagmorgen um 5 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Ausweichroute führt über die parallel verlaufende B75. Die Verbindungswege zu der Bundesstraße sind nur zweispurig, sodass mit Behinderungen zu rechnen ist.

A1: Deshalb ist hier so viel los

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Die A1 im Südosten Hamburgs ist seit Einführung einer eingeschränkten Verkehrsführung an der Norderelbbrücke besonders belastet. Lastwagen aus dem Hafen oder dem Stadtgebiet, die in Richtung Lübeck und Berlin fahren wollen, müssen über die Anschlussstelle Harburg ausweichen.

Da diese südlich der am Wochenende gesperrten Süderelbbrücke liegt, dürften zahlreiche Lkw bereits in Stillhorn „wenden” und damit diese Anschlussstelle besonders belasten. Die Ampelschaltung dort soll angepasst werden. (dpa/nf)