Autobahn in Hamburg: Hier drohen das ganze Wochenende lange Staus

Von Freitag bis Montag wird auf der A1 zwischen Öjendorf und Billstedt wieder gebaut. Der Asphalt muss zwischen den beiden Anschlussstellen erneuert werden. Durch die Bauarbeiten ist am Wochenende mit einer erhöhten Staugefahr zu rechnen.

Aufgrund der Arbeiten wird der Verkehr Richtung Bremen auf die Fahrbahn Richtung Lübeck umgelegt. So gibt es ab Freitag 18 Uhr bis Montag 5 Uhr in Richtung Norden zwei und in Richtung Süden einen Fahrstreifen.

Am Wochenende ist jedoch auch mit weiteren Einschränkungen zu rechnen: Autofahrer:innen, die von der A24 kommend in Richtung A1 Bremen fahren möchten, werden ab Freitag, 17 Uhr, über die A24, die Anschlussstelle Jenfeld und den Schiffbeker Weg zur B5 und zur Anschlussstelle HH-Billstedt umgeleitet. Gleiches gilt für jene, die über die A24 aus Hamburg kommend in Richtung A1 Bremen fahren möchten.

Weitere Baustellen an den Anschlussstellen Öjendorf und Billstedt

An der Anschlussstelle HH-Öjendorf in Richtung Bremen wird ebenfalls ab Freitag, 17 Uhr, die Auffahrt gesperrt. Alternativ kann die Anschlussstelle HH-Billstedt genutzt werden, indem man über den Schiffbeker Weg zur B5 fährt.

Das könnte Sie auch interessieren: Über diesen Hamburger Stadtteilen wird es jetzt besonders laut.

An der Anschlussstelle Billstedt werden beide Ausfahrten Richtung Süden gesperrt. Wer dort ausfahren möchte, fährt an der Anschlussstelle HH-Öjendorf ab und fährt über den Schiffbeker Weg zur B5 weiter.