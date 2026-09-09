Von der Saibling-Roulade zum „Thai Curry“ mit Nordsee-Kalmar: Feinste Fisch-Gerichte stehen im „Jellyfish“ in Eimsbüttel auf der Karte. Spitzenkoch Stefan Fäth hat hier seit 2019 das Sagen – und sich einen „Michelin“-Stern erkocht. Im September gibt es ein besonderes Angebot. Das ist allerdings rar – und an eine Bedingung geknüpft.

Seit 2022 hält Stefan Fäth schon seinen „Michelin“-Stern. Im „Jellyfish“ in der Weidenallee 12 (Eimsbüttel) kosten fünf Gänge normalerweise 169 Euro. Im September gibt es sie für 99 Euro. Dann kommen unter anderem toskanisches Gemüse, eine Tomatensuppe mit Tintenfisch und Elb-Zander auf den Tisch. „Ein Fünf-Gang-Menü in einem Sternerestaurant ist in Deutschland derzeit nirgends günstiger zu haben“, heißt es.

Sternelokal „Jellyfish“: Günstigstes Fünf-Gänge-Menü Deutschlands

Anzeige

Gebucht werden kann das spezielle Menü allerdings nur über die App „Hiddentable“ – und nur an acht oder neun ausgewählten Abenden im September, die laufend freigeschaltet werden. Eine vegetarische Variante gibt es an diesen Abenden nicht. Die App hat es sich zur Aufgabe gemacht, kurzfristig frei gewordene Tische in gehobenen Restaurants zu günstigeren Preisen neu zu besetzen.

„Wir möchten die Hemmschwelle zur Sternegastronomie senken, ohne ihren Wert kleiner zu machen“, sagt Küchenchef und Inhaber Stefan Fäth. „Die Gäste bekommen ein echtes ,Jellyfish’-Erlebnis und unseren vollen Anspruch an Produkt und Handwerk. Gerade deshalb bleibt das Format bewusst eine Ausnahme.“