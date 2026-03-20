In diesem lang vergessenen Stadtteil sollen in den nächsten Jahren rund 1000 neue Wohnungen gebaut werden, außerdem ein Stadtteilzentrum, Kitas und mehr. Sogar der Rückbau von unattraktiven Verkehrsschneisen ist geplant, um Platz für neues Gewerbe und weitere Arbeitsplätze zu schaffen. Nach der SAGA und mehreren Baugenossenschaften hat jetzt ein weiteres Unternehmen den Bau von Wohnungen in dem Gebiet angekündigt.





