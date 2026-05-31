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MOPO-Reporter Alexander Palm probiert den viral gegangenen Taxiteller vor einer Hamburger Taxe. Das Ruhrpott-Kultgericht aus Pommes, Currywurst und Gyros erlebt derzeit ein Social-Media-Comeback.

MOPO-Reporter Alexander Palm probiert den viral gegangenen Taxiteller vor einer Hamburger Taxe. Das Ruhrpott-Kultgericht aus Pommes, Currywurst und Gyros erlebt derzeit ein Social-Media-Comeback. Foto: Florian Quandt

  • Groß Borstel

paid80er-Kult aus dem Pott: Comeback des Taxitellers in Hamburg

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Pommes, Gyros, Currywurst, Tzatziki – und plötzlich ganz viel Internet darum: Der sogenannte Taxiteller galt jahrzehntelang als ehrliches Ruhrpott-Essen für Nachtschichten, Kneipenrunden und den letzten Hunger vor dem Schlafengehen. Jetzt erlebt das Gericht auf TikTok und Instagram ein Comeback. Seit wenigen Wochen gibt es den viralen Teller auch in Hamburg. Die MOPO hat ihn probiert.


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