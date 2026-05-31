Pommes, Gyros, Currywurst, Tzatziki – und plötzlich ganz viel Internet darum: Der sogenannte Taxiteller galt jahrzehntelang als ehrliches Ruhrpott-Essen für Nachtschichten, Kneipenrunden und den letzten Hunger vor dem Schlafengehen. Jetzt erlebt das Gericht auf TikTok und Instagram ein Comeback. Seit wenigen Wochen gibt es den viralen Teller auch in Hamburg. Die MOPO hat ihn probiert.





