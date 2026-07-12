Ein Schlag, ein Sturz – kurz darauf ist er tot: Ein 79-Jähriger starb nach einer Auseinandersetzung in einer Gaststätte. Die MOPO erfuhr, warum es am Freitagabend eskalierte.

Am Freitagabend eskalierte ein Streit vor einer Gaststätte in Eidelstedt. Ein 79-Jähriger wurde bei einer Schlägerei verletzt und starb kurz darauf im Krankenhaus. Als die Polizei um kurz vor 21 Uhr in das Lokal an der Nebenbahnstraße gerufen wurde, hieß es zunächst nur: Ein Gast wolle nicht zahlen. Wenig später war der 79-Jährige tot. Die MOPO erfuhr, warum es wirklich zum Streit gekommen sein soll.

Das Opfer soll sich nach MOPO-Informationen mit dem Wirt gestritten haben. Hintergrund soll die Bezahlung einer Angestellten gewesen sein, für die sich der Mann einsetzte. Daraufhin habe der Wirt den 79-Jährigen aufgefordert, zu zahlen und zu gehen. Als der sich weigerte, rief er die Polizei.

Vor dem Lokal eskalierte es

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Der 79-Jährige verließ daraufhin offenbar die Gaststätte. Ein Bekannter des Wirts soll ihm hinterhergelaufen sein. Draußen kam es zur Schlägerei. Ob der 79-Jährige ebenfalls zuschlug, ist unklar. Der Mann stürzte auf die Straße und verletzte sich lebensgefährlich. Rettungskräfte mussten ihn bereits auf dem Weg ins Krankenhaus reanimieren. Dort starb er kurze Zeit später.

Polizei sucht vergeblich nach Täter

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Währenddessen suchte die Polizei die Umgebung nach dem Tatverdächtigen ab – ohne Erfolg. Der Mann flüchtete über die Holsteiner Chaussee in Richtung Wiebischenkamp.

Die Polizei beschreibt ihn als etwa 30 Jahre alt mit „südländischem“ Erscheinungsbild. Er trägt einen Vollbart, ist schlank und trug eine kurze schwarze Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

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