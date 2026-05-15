1200 Kilometer auf drei Rädern – klingt verrückt, ist aber ihr Plan: Die 78-jährige Marisa Stollberg aus Barmbek will mit ihrem E-Dreirad von Hamburg bis nach Südtirol fahren. Am 16. Mai geht es los auf eine außergewöhnliche Reise quer durch Deutschland und über die Alpen. Die rüstige Seniorin hat der MOPO erzählt, wie sie auf diese Idee kam – und was ihr kurz vor dem Start durch den Kopf geht.

