Die Gartenkolonie „Fortschritt und Schönheit“ am Rübenkamp besteht in diesem Jahr genau 100 Jahre. „Hilfsbereitschaft und Gemeinwesen werden bei uns großgeschrieben“, heißt es auf der Website. Doch nun schwelt seit Monaten ein heftiger Konflikt zwischen einer ehemaligen Pächterin, dem Nachbarn und dem Vereinsvorstand. Es geht um geklaute Äpfel, verschütteten Urin, Beleidigungen und Strafanzeigen.





