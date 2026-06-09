70 Jahre lang war es kein Problem: Plötzlich müssen 20 Familien ihre Dachwohnung räumen 

Bei Harburgs größter Genossenschaft, dem Eisenbahnbauvereins (EBV) in Wilstorf haben plötzlich etliche Mieter Post bekommen, dass sie ausziehen müssen.

Seit vielen Jahrzehnten sind die ausgebauten Dachgeschosse des Eisenbahnbauvereins (EBV) in Harburg-Wilstorf bewohnt. Plötzlich haben etliche Mieter Post bekommen, dass sie ausziehen müssen. Ihre Wohnungen dürfen nicht mehr genutzt werden. Was dahinter steckt und wie die Genossenschaft nun damit umgeht.

Es geht um die Dachgeschosse von drei Häuserzeilen entlang der zentral gelegenen Harburger Straßen Reeseberg, Tivoliweg und Walter-Koch-Weg. Sie wurden direkt nach dem zweiten Weltkrieg ausgebaut, als die Wohnungsnot groß war. Seitdem sind alle 20 Wohnungen dort durchgehend vermietet.

Plötzlich haben die Mieter aber Post von ihrer Genossenschaft bekommen, dass sie innerhalb des nächsten halben Jahres ausziehen müssen. Wie kann das sein, nach mehr als 70 Jahren ohne Beanstandung? „Diese Wohnungen sind nicht genehmigt“, erklärt Heike Mönning, aus dem Vorstand des Eisenbahnbauvereins (EBV). „Sie waren damals nur für die Dauer der Wohnungsnot genehmigt worden.“

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Problem in Wilstorf: Rettungsweg und Brandschutz

Das Problem sind offenbar die Rettungswege und der Brandschutz. Nach aktueller Rechtslage fehlt laut EBV etwa ein zweiter Flucht- und Rettungsweg. Außerdem sind die Decken zu niedrig und die Wohnungen sind mit ihren kleinen Dachfenstern eigentlich auch nicht hell genug. Die Bewohner hat es nicht gestört, trotzdem müssen sie nun ausziehen.

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Aufgefallen war die fehlende Genehmigung erst vor Kurzem im Rahmen einer Bestandsaufnahme aller Wohnungen für nötige energetische Sanierungen und den Bau von PV-Anlagen. Da stellte sich heraus, dass für die Dachgeschosse eine Baugenehmigung fehlt.

Die Genossenschaft, die in Harburg rund 3200 Wohnungen hat, bat die Bezirksverwaltung um Prüfung und es stellte sich heraus, dass für die Wohnungen 1949 Genehmigungen als „Behelfsheim/Behelfswohnung“ erteilt wurden, „für die Dauer der Wohnungsnot nach dem zweiten Weltkrieg“. Die Gültigkeit dafür erlischt laut Bezirksamt „mit dem Wegfall ihres Zweckes“.

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EBV will Mietern lieber andere Wohnungen anbieten

Da war für den EBV offenbar schnell klar, dass sich bei einem neu eingereichten Bauantrag die aktuellen gesetzlichen Auflagen kaum erfüllen lassen. Das Nachrüsten eines zweiten Rettungsweges wäre schlicht zu teuer.

Zudem müsste aus Brandschutzgründen die Geschossdecke viel dicker nachisoliert werden, dann wären allerdings die Räume noch flacher. Das Treppenhaus müsste brandschutztechnisch ertüchtigt werden und neue viel größere Fenster eingebaut werden. „Das wäre für 20 Wohnungen wirtschaftlich nicht darstellbar“, so Mönning.

Dass die Wohnungen nun geräumt werden, ist zwar plausibel in der Lage, in der sich der EBV befindet, aber fest steht auch: Hätte der EBV vor Jahrzehnten schon eine Baugenehmigung beantragt, dann hätten diese Wohnungen – mit den gleichen Sicherheitsmängeln – nun Bestandsschutz und es müsste nichts nachgerüstet werden. Wie es auf zahllose andere Wohnungen in der ganzen Stadt zutrifft.

Linke in Harburg fordert Erhalt der Wohnungen

Nun fordert die Linke in der Bezirksversammlung angesichts der aktuellen Hamburger Wohnungsnot, dass Verwaltung und der Genossenschaft alles tun, damit die Mieter nicht ausziehen müssen. Der Fraktionsvorsitzende Simon Dhemija sagt: „Das Bezirksamt muss hier Fingerspitzengefühl zeigen und gemeinsam mit den Eigentümern nach Wegen suchen, die Wohnungen sicher zu machen, statt sie einfach dichtzumachen. Brandschutz ist wichtig, darf aber nicht zum Vorwand für Entmietung werden.“

Die Mieter haben wenigstens das Glück, Mitglied einer Genossenschaft zu sein. Laut EBV müssen sie sich keine Sorgen machen, es sei „alles auf einem guten Weg“. In Gesprächen mit den 20 betroffenen Mietparteien konnten mit 14 schon Lösungen gefunden werden, viele hätten bereits neue Mietverträge für andere Wohnungen im EBV-Bestand.

Mönning: „Bei weiteren sechs Mietparteien kümmern wir uns aktuell um Lösungen.“ Wer keine deutlich größere Wohnung bezieht, hat auch keine höhere Miete. Aber vielleicht das Glück, sogar in eine Neubauwohnung ziehen zu können, denn die Vermietung eines EBV-Neubaus in der Bremer Straße beginnt demnächst.















