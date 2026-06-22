Die „Air Bar 13“ hat im „Westfield“-Überseequartier eröffnet – mit Panoramablick auf Elbe, Hafen und Speicherstadt. Diese Drinks und Speisen stehen auf der Karte.

180 Gäste können hier auf rund 750 Quadratmetern essen und trinken – und den Ausblick genießen. Die Rooftop-Bar „Air Bar 13“ hat im 13. Stock des Bürogebäudes „Lee“ im „Westfield“-Überseequartier eröffnet. Eingerichtet von einem bekannten Innenarchitekten und mit lateinamerikanischen Snacks auf der Karte.

Die Bar gehört zum Restaurant „Elemente“, das im April im ersten Stock eröffnet hat. Nun, sieben Wochen später, startet auch der Betrieb in der Rooftop-Bar, zwölf Stockwerke höher. Hier, 60 Meter über der Elbe, haben die Gäste einen 360°-Blick auf den Hafen und die HafenCity.

„Air Bar 13“ in Hamburg: DJs, Cocktails und lateinamerikanische Snacks

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Die Bar ist in dunklen Tönen eingerichtet, dahinter steckt das Team des bekannten britischen Architekten Robert Angell. Für die Speisen sorgt auch hier, wie im lateinamerikanischen Restaurant „Elemente“, der Hamburger Gastronom und Küchenchef Miguel Zaldívar („Juan sin Miedo“, „Mexiko Strasse“). Er ist gebürtiger Mexikaner.

Gäste schauen aus den Fenstern der „Air Bar 13“. Nils Hasenau

Zu Essen gibt es Snacks wie Empanadas (gefüllte Teigtaschen), Tequeños (frittierte Käse-Sticks aus Venezuela), Maiskolben mit Käse und Mayonnaise (so genannte Corn Ribs) oder das peruanische Nationalgericht Ceviche Peruano, roher marinierter Fisch. Die Speisen sind zum Teilen gedacht. Und auch Süßes gibt es, wie geröstetes Mais-Eis mit Maiskaramell und geräuchertem Meersalz.

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„Zum Trinken stehen eine sorgfältig kuratierte Auswahl von Tequila, Mezcal, Pisco und Cachaça im Mittelpunkt, ergänzt durch Signature Cocktails und alkoholfreie Eigenkreationen“, heißt es. Jeden Freitag und Samstag legen von 19 bis 23 Uhr verschiedene DJs auf. So solle die Bar zur neuen „Late Night Destination der Stadt“ werden.