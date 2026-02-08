Mit dem Taxi für sechs Euro nach Hause: Neuer Service in Hamburg kommt

Der Weg vom Bahnsteig zur Haustür wird günstiger: In einigen Hamburger Randgebieten startet ab April ein Pilotprojekt. Für sechs Euro geht es dann mit dem Taxi von der U- oder S-Bahn-Haltestelle direkt nach Hause – auch nachts, frühmorgens und am Wochenende.

Am 1. April soll der On-Demand-Service Fahrt aufnehmen. „FreeNow” und „Hansa-Taxi” bringen das Projekt auf die Straße. Der Betrieb ist zunächst auf ein Jahr angelegt, wie das „Abendblatt” zuerst berichtete. Das Ziel: den öffentlichen Nahverkehr dort zu stärken, wo Bus und Bahn ausdünnen. Neben Langenhorn machen auch Blankenese, Bergedorf und Teile der Walddörfer mit.

Pilotprojekt in den Randgebieten: Mit dem Taxi für sechs Euro nach Hause

Statt mehr als 12 Euro soll die Fahrt im Umkreis von etwa zwei bis drei Kilometern um die Haltestelle nur noch etwa die Hälfte kosten. Angestellte Fahrer müssen durch den neuen Service keine Verluste befürchten, sie behalten ihren Lohn. Ob der Billigtarif auch für selbstständige Fahrer aufgeht, genug Taxis bereitstehen und der Starttermin hält, ist bislang offen. Klar ist: Für die Fahrgäste wird der Umstieg auf Bus und Bahn nun deutlich komfortabler.

Die CDU-Fraktion Hamburg-Nord begrüßt das Pilotprojekt. Es soll den ÖPNV ergänzen, nicht ersetzen – und so Lücken von Bus und Bahn schließen. Der Anbieter „FreeNow” denkt bereits einen Schritt weiter: Ab dem kommenden Jahr könnten in den Pilotgebieten sogar Robotaxis fahren. (mp)