53 Millionen für Neubau: Hamburger Klinik bekommt neue OP-Säle und Notaufnahme

Die Stadt Hamburg stellt 53 Millionen Euro für den Ausbau des Amalie Sieveking Krankenhauses in Volksdorf bereit.

Das Krankenhaus erhält einen neuen Anbau. Geplant sind fünf neue Operationssäle, eine erweiterte zentrale Notaufnahme, neue Kreißsäle sowie zusätzliche Stationen für Geburtshilfe und Gynäkologie.

„Mit dem Neubau schaffen wir mehr Raum und moderne Strukturen vor Ort. Die Patientinnen und Patienten profitieren von kurzen Wegen und guten Bedingungen – gerade in der Notaufnahme und der Geburtshilfe”, sagt Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer.

Senat investiert in medizinische Versorgung

Das Krankenhaus verfügt aktuell über 341 Planbetten und versorgt rund 30.000 Patientinnen und Patienten pro Jahr. Durch die Modernisierung sollen die Abläufe im Krankenhaus verbessert und die Arbeitsbedingungen für die rund 1000 Beschäftigten angepasst werden. Der Betrieb soll während der Bauzeit weiterlaufen.

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Hamburg ist gesetzlich verpflichtet, Krankenhäuser zu fördern. Im Rahmen des Krankenhaus-Investitionsprogramms 2025 stellt der Senat insgesamt 110 Millionen Euro bereit. Neben dem Amalie Sieveking Krankenhaus sind unter anderem Investitionen in das Albertinen-Krankenhaus in Schnelsen und das Evangelische Krankenhaus Alsterdorf vorgesehen.