Das riesige Planen-Gebilde an der Max-Brauer-Allee ist nicht zu übersehen. Dahinter wird seit Monaten der Neubau der umstrittenen Sternbrücke zusammengesetzt: 108 Meter lang und 25 Meter hoch soll sie einmal werden. Die MOPO konnte einen Blick hinter die Planen, auf Funkenfeuer und die gigantischen Bögen werfen. Und erfuhr Details zum baldigen Transport der tonnenschweren Brücke.





