Der frühere „MOPO Team Staffellauf“ ist am Mittwoch erstmals unter dem neuen Namen gestartet: Das Event mit mehr als 1000 Teams heißt jetzt „Run5 Teamstaffel Hamburg“.

Anderer Name, gleiches Prinzip: Die „Run5 Teamstaffel Hamburg“, früher als „MOPO Team Staffellauf“ bekannt, ist am Mittwoch in die erste Ausgabe unter dem neuen Namen gestartet. Rund 5000 Läuferinnen und Läufer gingen am ersten von zwei ausverkauften Veranstaltungstagen im Hamburger Stadtpark an den Start.

Insgesamt traten 1000 Staffeln an. Das Prinzip blieb dabei unverändert: Fünf Menschen bilden ein Team, jedes Mitglied absolviert nacheinander einen rund fünf Kilometer langen Rundkurs durch den Stadtpark. An der Strecke, in der Wechselzone und am Ziel feuerten sich die Teilnehmer gegenseitig an und feierten anschließend gemeinsam den Zieleinlauf.

5000 Läufer beim ersten Veranstaltungstag im Stadtpark

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Nach dem sportlichen Teil ging der Abend auf den Wiesen des Stadtparks weiter. Die traditionellen Picknickkörbe waren gut gefüllt – unter anderem mit alkoholfreiem Hellen. Beim gemeinsamen Picknick und an den eigenen Teamständen ließen die Läuferinnen und Läufer den ersten Veranstaltungstag ausklingen.

Auch die schnellsten Staffeln des Tages wurden in den Kategorien Frauen, Männer und Mixed ausgezeichnet (alle Ergebnisse sind hier abrufbar). Bei den Frauen gewann „Laufwerk Hamburg 2“ in 1:54:13 Stunden vor „Vattenfall High5“ mit 1:55:15 Stunden und „Woman Star“ mit 2:13:50 Stunden.

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Bei den Männern setzte sich „Laufwerk Hamburg 1“ mit einer Zeit von 1:33:25 Stunden durch. Dahinter landeten „Lufthansa Fast Track“ in 1:34:23 Stunden und „Am Blitz Geleckt“ in 1:35:03 Stunden.

Die Mixed-Wertung gewann „Hamburger Laufladen 2“ in 1:33:04 Stunden. Platz zwei ging an „Hamburger Laufladen 1“ mit 1:38:33 Stunden. Dritter wurde „Heuking 1“ in 1:41:21 Stunden. (mp)