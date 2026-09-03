In knapp zwei Wochen erleuchten Hunderte Drohnen für eine besondere Show den Hamburger Nachthimmel. Wie das Spektakel am besten zu sehen ist.

Ein springendes Fischbrötchen, Hamburger Schiffe und weitere Motive aus der Hansestadt: Am Dienstag, 15. September, sollen 500 Drohnen über dem Hafen Bilder in den Nachthimmel zeichnen. Die Show ist der Auftakt der E.ON New Energy Experience, einer Konferenz des Energiekonzerns rund um die Energiewende, die am 16. September in Hamburg stattfindet.

Die Drohnen steigen am Abend im Bereich des Stage Theaters auf. Die Motive bewegen und verändern sich dabei. Nach Angaben des Veranstalters sollen so kleine Geschichten entstehen. Geplant sind neben Hamburg-Symbolen auch abstrahierte Kultfiguren, Bier und Motive der Hamburger Fußballvereine.

15-minütige Drohnenshow über dem Hamburger Hafen

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Die Show soll laut Veranstalter um 22.20 Uhr beginnen und rund 15 Minuten dauern. Zu sehen sein soll sie vor allem von den Landungsbrücken aus, von denen sich der Bereich um das Stage Theater gut überblicken lässt.

Bei der E.ON New Energy Experience am 16. September geht es um Themen rund um die Energiewende. Geplant sind unter anderem Diskussionen und Vorträge. (mwi)