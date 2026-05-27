„50 Tage ohne Kauen“: Hamburger Instagram-Köchin hat Albtraum-Crash mit E-Scooter

Sie begeistert mit Rezept-Ideen: Köchin Elli Neubert brutzelt in ihrer Loftküche in Barmbek und postet die Kreationen auf Instagram. Doch nun erlebte sie einen wahren Horror-Unfall mit dem E-Scooter – und brach sich den Kiefer. „50 Tage ohne Kauen“ lautet seitdem das Motto. Bei diesem täglichen Küchen-Struggle nimmt die 46-Jährige ihre Follower mit. Ihren Humor hat sie zum Glück nicht verloren. Die MOPO hat mit ihr gesprochen.

„Vor mir liegen harte Wochen“: Mit diesen Worten meldet sich jetzt die Hamburger Köchin Elli Neubert bei ihren Followern. Auf ihrer Wange und am Hals ist ein riesiger blauer Fleck zu sehen, am Kinn eine Schürfwunde. „Ich darf ungefähr 50 Tage nicht kauen.“ Bei einem Unfall hat sie sich zweimal den Kiefer gebrochen.

„Ich war bei Regen mit einem E-Scooter am Mühlenkamp unterwegs. Eine Sekunde habe ich nicht aufgepasst und bin am Bordstein hängen geblieben“, erzählt sie der MOPO. Elli Neubert fiel über den Lenker und schlug mit dem Kinn auf. Nach einer anschließenden Operation habe sie nun Kau-Verbot.

Hamburger Köchin Elli Neubert hatte Unfall mit E-Scooter

Doch aus ihrer Not macht die 46-Jährige kurzerhand ein Projekt: Auf ihrem Instagram-Kanal „Elli kocht“ will sie auch die Rezepte teilen, für die man keine Zähne braucht. Und möchte so Menschen inspirieren, die wegen Zahnweh oder Schluckbeschwerden ähnliche Probleme haben.

Bei den ersten Versuchen verfeinert Elli Neubert einen Brei aus Schmelzflocken mit Apfelmark, Joghurt, Zitronenschale und reichlich Sprühsahne („Ich brauche Proteine, damit mein Knochen schneller heilt“). Oder püriert sogar ein Käsebrot: „Das hat tatsächlich gut geschmeckt!“ Das Rezept für eine Gazpacho, eine kalte Gemüsesuppe, soll bald folgen.

Dabei sei Neubert eigentlich gar kein Fan des Pürierstabs: „Ich mag es knackig, crunchy und mit ordentlich Röstaromen. Suppen finde ich eher langweilig. Dieses kulinarische Terrain ist neu für mich und ich bin selbst gespannt, was passiert“, sagt sie zur MOPO. „Mein Kopf ist voller Ideen.“

Nach Kieferbruch: Köchin zeigt Rezepte „ohne Kauen“

Ihre Follower unterstützen sie: „Du bist einfach der Hammer. Jetzt warte ich darauf, dass du Pizza pürierst“, schreibt jemand. Oder auch: „Ich finde ja die Art wie du damit umgehst ist die einzig richtige. Sarkastischer Humor ist das einzige was das Elend etwas erleichtert“.

Elli Neubert veröffentlicht ihre Rezepte auf Instagram. Privat. Elli Neubert veröffentlicht ihre Rezepte auf Instagram.

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Elli Neubert ist Foodstylistin und Content Creatorin. Seit 15 Jahren betreibt sie „Ellis Küche“, eine 120 Quadratmeter große Loftküche in einem Hinterhof in Barmbek, die sie für Kochkurse und Events vermietet. Dort entstehen auch die Videos für ihren Instagram-Kanal – mit einfacher Alltagsküche. Acht Jahre lang kochte sie in der NDR-Sendung „Mein Nachmittag“.