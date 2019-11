50-jähriger Hamburger verurteilt: Nach dem Mord an seiner Ex-Frau ging er Burger essen

Altona-Nord -

Lebenslang für den Killer von Altona! Das Hamburger Landgericht hat den 50-jährigen Marc H. wegen heimtückischen Mordes verurteilt. Das Gericht sprach von einem „außergewöhnlichen Vernichtungswillen“. Es sei keine Tat im Affekt gewesen. Das Gericht geht davon aus, dass die Tat geplant war.

Während der Urteilsverkündung schüttelt der Täter Marc H. immer wieder ungläubig den Kopf. Mit seinem weißen T-Shirt und der etwas zu weiten Hose sitzt er neben seiner Verteidigerin und hört der Richterin ungläubig zu. Als das Urteil „lebenslänglich“ verlesen wird, jubelt und klatscht der halbe Zuschauerraum.

Marc H. gab den grausamen Mord an seiner Ex-Frau vor Gericht zu. Allerdings sieht er sich als Opfer. dpa Foto:

Rückblick: Am 5. Dezember 2018 ersticht Marc H. (50) kaltblütig die Mutter seiner beiden Söhne, Juliet H. (42). Am Tag der Tat habe er laut eigener Aussage ein iPad aus der Wohnung in Altona-Nord holen wollen, die das Opfer seit der Trennung mit ihren vier Kindern bewohnte.

Marc H. gesteht die Mutter seiner Kinder erstochen zu haben. HFR Foto:

Mord in Hamburg: Marc H. stach wie im Wahn auf seine Ex ein

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Marc H. den Mord an seiner Ex geplant hatte. So habe er zuvor Tötungs-Fantasien gehabt, sei in einer schlechten psychischen Verfassung gewesen. Bereits zwei Wochen vor dem Mord stahl der Täter den Haustürschlüssel der Tochter des Opfers, um ungehindert Zugang zur Wohnung zu haben. Am Tattag betrat Marc H. das Haus des Opfers früh am Morgen, er wollte darauf warten, dass die Kinder die Wohnung verlassen und dann zuschlagen.

Er versteckte sich in einer Nische auf dem Flur, bis die Kinder gingen. Er hatte allerdings nicht damit gerechnet, dass der Sohn des Opfers ihn entdecken würde. Dieser bemerkte seine erschrockene Haltung: Die Tarnung war aufgeflogen. Um keinen weiteren Verdacht zu schüren, ging er in die Wohnung – unter dem Vorwand, ein Ipad holen zu wollen. Der Sohn des Opfers kam noch einmal zurück, um von dem versteckten Stiefvater auf dem Flur zu berichten, doch seine Mutter lächelte nur und sagte, es sei alles in Ordnung.

Mord in Hamburg: Das Opfer vertraute dem Täter wieder

Juliet H. glaubte offenbar noch immer fest daran, dass die Therapien angeschlagen und Marc H. seine brutale Seite hinter sich gelassen hatte, die maßgeblicher zur Trennung des Paares führte.



Leider lag sie mit ihrer Einschätzung falsch. Täter und Opfer waren alleine in der Wohnung, Juliet H. ging ins Schlafzimmer, um sich fertig zu machen und ließ Marc H. alleine zurück. Nach einiger Zeit wurde er ungeduldig und folgte ihr. Sie habe nicht gewollt, dass er in ihr Schlafzimmer komme: „Du bist nicht mehr der Mann im Haus“, soll sie gesagt haben. Nach einem heftigen Kinnhaken tötete Marc H. seine Ex-Frau mit 50 Messerstichen.

Juliet H. versuchte noch, aus dem Schlafzimmer zu entkommen, doch da drehte ihr Ex erst richtig durch. „Sie berührte mich an der Schulter, da bin ich komplett durchgedreht“, schilderte Marc H. Die 42-Jährige verblutete in ihrem Schlafzimmer. Furchtbar: Der damals 11-jährige Sohn fand seine blutüberströmte Mutter.

Juliet H. wurde in ihrer Wohnung von ihrem Ex-Mann erstochen. hfr Foto:

Nach der Bluttat ging Marc H. auf der Reeperbahn Burger essen

An die Tat selbst konnte sich Marc H. nach eigenen Angaben nicht mehr erinnern, die Arme hätten sich „wie von selbst“ bewegt. Der einzige Gedanke nach der schrecklichen Tat: Hunger! Auf der Reeperbahn gönnte er sich einen Burger und schaute bei Saturn „Mamma Mia 2“ über einen der Bildschirme. An seine Kinder, die ihre tote Mutter in der Wohnung vorfinden würden, habe er nicht gedacht. Die vier Kinder leben seit dem Tod ihrer Mutter bei ihrer Familie und müssen psychisch betreut werden.

Bis zum Schluss gab Marc H. seiner Frau die Schuld: Sie habe ihn gedemütigt und hintergangen. „Sobald er den Mordgedanken aufgebe, hätte er das Gefühl, sie gewinnen zu lassen“, heißt es im Arztbericht.