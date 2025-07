Christian Wiebe und seine Familie träumten von einem Ferienhaus. Raus aus dem hektischen Großstadtleben in Altona. Sie entschieden sich für die kleine Variante, ein sogenanntes Tiny House, das sie auf einem Grundstück an ihrem Lieblingscampingplatz in Schleswig-Holstein aufstellen wollten. Wiebe stieß bei seiner Suche auf ein Unternehmen in Suhlendorf. Doch statt des Mini-Traumhauses warteten nur Ausreden, Ärger – und der Verlust von 50.000 Euro.