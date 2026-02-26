Zwei Tage Warnstreik: Keine U-Bahn, kaum Busse – wie komme ich trotzdem von A nach B?

Wegen eines Warnstreiks fahren im HVV von Freitagfrüh bis Sonntagfrüh vermutlich weder U-Bahnen noch Busse der Hochbahn. Was sind die Alternativen für Pendler und Schüler?

Die Gewerkschaft Verdi hat einen 48-stündigen Warnstreik bei der Hochbahn in Hamburg angekündigt. Von Freitagfrüh bis Sonntagfrüh sei deswegen mit erheblichen Einschränkungen im Bus- und U-Bahn-Verkehr des HVV zu rechnen, teilte die Gewerkschaft mit.

Die Hochbahn geht derzeit nicht davon aus, „mit Streikbeginn am Freitag, den Bus- und U-Bahn-Betrieb aufnehmen zu können“. Ob während der zwei Tage Streikdauer überhaupt Busse oder U-Bahnen fahren können, werde man „situativ entscheiden“, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Was gibt es neben der S-Bahn und den Fähren der Hadag für Alternativen für Pendler und Schüler?

1. Taxis

Eine beliebte Alternative bei Warnstreiks sind Taxen. „Wir werden versuchen, dass möglichst alle unserer 700 Hansa-Taxis auf Hamburgs Straßen unterwegs sind“, sagt Jan Weber, Vorstand von Hansa-Taxi, dem Marktführer in der Metropolregion. „Wir erwarten das mindestens vierfache Auftragsvolumen und bitten unsere Kunden um Verständnis, dass das Telefon auch einmal besetzt sein kann und mit Wartezeiten zu rechnen ist.“ Um telefonisch gut erreichbar zu bleiben, werden möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Call-Center eingesetzt. Eine alternative Bestellmöglichkeit gibt es über die App Hansa-Taxi.

2. Fahrrad

Wer es sportlich mag, sollte versuchen, aufs Fahrrad umzusteigen. Die Wetteraussichten dafür sind gut. Am Freitag soll es laut Wetterbericht in Hamburg frühlingshafte 16 Grad warm werden. Auch am Wochenende liegen die Temperaturen bei 11 bis 12 Grad. Außerdem soll es überwiegend trocken bleiben. Wer sich nicht so doll anstrengen möchte, kann sich auch einen der zahlreichen E-Scooter ausleihen.

3. Mietwagen

Auch mit einem Run auf Mietwagen ist zu rechnen. „Wir rechnen während des angekündigten Warnstreiks mit einer erhöhten Nutzung unseres Angebots, ähnlich wie bereits an vergangenen Streiktagen im öffentlichen Nahverkehr“, sagte eine Sprecherin von Miles Mobility.

Das könnte Sie auch interessieren: Happy End für den Jungen im Rollstuhl: Leano (13) trifft seine Lieblingsband

„Allen, die während des Streiks auf Carsharing umsteigen möchten, empfehlen wir, frühzeitig in der App nach verfügbaren Fahrzeugen zu schauen.“ Wer auf Nummer sicher gehen möchte, könne einen Tages- oder Mehrtagestarif buchen und das Fahrzeug für diesen Zeitraum exklusiv nutzen.

4. Moia

Die VW-Tochter Moia ist ebenfalls nicht vom Streik betroffen. Der „On Demand Service“ mit den goldenen Bussen ist über die App buchbar und bündelt die Fahrt mit anderen ähnlichen Routen automatisch zu einer Fahrgemeinschaft.

Beim vergangenen Streik „warnte“ Moia allerdings bereits beim Öffnen der App: „Weil die Hochbahn streikt, ist bei uns gerade viel los. Wir geben unser Bestes, jeden Fahrtwunsch zu erfüllen und die Wartezeiten so kurz wie möglich zu halten.“ Also auch hier gilt: Frühzeitig schauen und eventuell vorbestellen. (dpa/mp)