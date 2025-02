43 Jahre nach politischem Suizid: Platz auf St. Pauli wird nach Semra Ertan benannt

Mehr als vier Jahrzehnte nach ihrem Tod wird Semra Ertan, die sich 1982 aus Protest gegen Rassismus selbst verbrannte, in Hamburg offiziell geehrt. Die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte hat am 13. Februar 2025 entschieden, den Platz zwischen Detlev-Bremer-Straße und Clemens-Schultz-Straße in St. Pauli nach ihr zu benennen – der Ort, an dem sich die damals 24-Jährige selbst in Flammen setzte.

Bereits zuvor hatte die „Initiative in Gedenken an Semra Ertan“ Gedenkveranstaltungen durchgeführt und an der Stelle ein inoffizielles Straßenschild angebracht. Doch eine offizielle Benennung wurde wegen einer „Gefahr vor Nachahmungstaten“ abgelehnt. Die Bezirksfraktion Hamburg-Mitte der Linken bewertet dies als „entwürdigend gegenüber der Bedeutung Semra Ertans für die Stadt Hamburg und für einen Affront gegenüber migrantischen und rassifizierten Communities.“

Der tragische Protest von Semra Ertan

„So sehr wir uns freuen, dass dieser Schritt endlich gelungen ist, so sehr bedauern wir aber auch, dass es so viele Jahre gedauert hat“, heißt es weiter von der Fraktion.

Ein inoffizielles Schild weist den Semra-Ertan-Platz aus – die Initiative forderte seit langem eine Umbenennung. Marius Röer Ein inoffizielles Schild weist den Semra-Ertan-Platz aus – die Initiative forderte seit langem eine Umbenennung.

Semra Ertan wurde 1957 in der Türkei geboren und kam 1972 nach Deutschland, wo ihre Eltern als Gastarbeiter lebten. Sie arbeitete als technische Zeichnerin und Dolmetscherin und schrieb über 350 Gedichte über Migration, Diskriminierung und soziale Ungerechtigkeit.

Der Suizid der jungen Türkin und ihr literarisches Erbe

Am Abend des 23. Mai 1982 rief Ertan beim NDR und ZDF an, las ihr Gedicht Mein Name ist Ausländer vor und forderte, dass Ausländer nicht nur das Recht haben sollten, wie Menschen zu leben, sondern auch wie Menschen behandelt zu werden. Medienberichten zufolge kündigte sie dabei auch ihren Suizid durch Selbstverbrennung an und erklärte ihr Motiv. Am nächsten Morgen setzte sie sich in an dem jetzt nach ihr benannten Platz in Brand und starb zwei Tage später an ihrem 25. Geburtstag. Ihr Tod löste bundesweit Entsetzen aus.

Semra Ertans literarisches Erbe bleibt bis heute präsent. 2020 erschien ihr Gedichtband Mein Name ist Ausländer | Benim Adım Yabancı, der ihre Texte einem breiteren Publikum zugänglich machte.

