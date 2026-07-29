Anlässlich des CSD in Hamburg am Samstag und dem 400. Geburtstag der Reeperbahn wurde als Gemeinschaftsprojekt das längste Regenbogenseil der Welt geschlagen – die MOPO hat mitgeholfen.

Die Veranstalter präsentieren das lange Regenbogenseil vor der Davidwache auf der Reeperbahn. Florian Quandt

Schon im 17. Jahrhundert wurden auf der Reeperbahn Reepe – niederdeutsch für starke Seile – für die Schifffahrt und den Hamburger Hafen hergestellt. Daher stammt auch der Name der berühmten Straße. Zum 400. Geburtstag der Reeperbahn und anlässlich der Pride Week in Hamburg entstand ein besonderes Projekt: Interessierte konnten dabei helfen, auf einer historischen Reepschläger-Maschine das längste regenbogenfarbene Reep der Stadt zu „schlagen“.

Gemeinsam mit der Stiftung Historische Museen Hamburg, St. Pauli Pride, dem BID Reeperbahn+ und dem FC St. Pauli wurde die Aktion organisiert, um ein Zeichen für Vielfalt und Solidarität zu setzen. Der Termin am Mittwoch war bereits vor dem Anschlag auf den CSD in Berlin geplant. „Aber nun hat es eine andere Bedeutung. Es ist sehr schmerzhaft, die Community ist sehr betroffen“, sagt Anna Symanczyk von der Stiftung Historische Museen Hamburg.

Besonders passend ist deshalb ihr Bild: „Ein einzelner Strang ist schwach, viele Stränge zusammen werden als Seil stark.“ Es steht für die vielen Menschen, die gemeinsam etwas bewegen können – und verbindet gleichzeitig die Geschichte der Reeperbahn mit der Gegenwart.

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Eine über 100 Jahre alte Seilschläger-Maschine

Zunächst werden die einzelnen Stränge gespannt, anschließend mit einer Kurbel eingedreht und schließlich mit einem Holzblock miteinander verbunden. Die Maschine, die dabei zum Einsatz kommt, ist der Eigenbau eines Seilermeisters und mehr als 100 Jahre alt.

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Ulli Mayer-Küster hat die alte Technik im Griff. Die freischaffende Museumspädagogin des Hafenmuseums „tourt” schon seit zehn Jahren mit der Maschine herum. „Die Maschine macht Spaß, die hat Drall!”

MOPO-Reporterin Johanna Schneeberger kurbelt an der Seil-Maschine für das längste Regenbogenseil der Welt. Florian Quandt

Ab 11 Uhr wurde gespannt, gedreht und geknüpft. Zum Höhepunkt der Veranstaltung um 16 Uhr wurde das fertige Seil vor der Davidwache auf der Reeperbahn präsentiert. Mehr als 40 Meter lang sei es am Ende geworden, schätzt die 59-jährige Seil-Expertin Ulli Mayer-Küster.

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Das Regenbogen-Seil soll jetzt in eines der Hamburger Museen gebracht werden. In welches, steht laut Anna Symanczyk noch nicht fest. Zunächst soll es zeitnah in einer Ausstellung gezeigt werden. Danach bleiben die Seilstücke in der Sammlung, werden gepflegt, restauriert und künftig immer wieder präsentiert.