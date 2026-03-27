40 Jahre „Kleine Pause“: Volksfest auf 50 Quadratmetern – Bier und Pommes auf’s Haus

Astra, Currywurst und derbe Sprüche – seit 40 Jahren funktioniert dieses Konzept auf dem Kiez. Die „Kleine Pause“ ist für viele mehr als nur ein Imbiss: Sie ist Anlaufstelle nach langen Nächten, Treffpunkt für Stammgäste und ein Stück St. Pauli, das sich nie groß verbiegen musste. Morgen feiert der Kultladen sein Jubiläum.

Spät in der Nacht, irgendwo zwischen Schanze und Reeperbahn: Der Blick ist verschwommen, der Magen knurrt – und für viele gibt es dann nur eine Adresse. Die „Kleine Pause“. Meistens brechend voll, ehrliche Preise, schnelle Küche. Currywurst, Burger, Pommes – und oft das letzte Bier vor dem Heimweg oder der nächsten Bar. Dazu der Ton hinterm Tresen: direkt, manchmal frech, aber immer klar. Ein Konzept, das sich seit Jahrzehnten bewährt hat.

Volksfest ohne Kasse: Bier, Pommes – und Spenden für den guten Zweck

Gefeiert wird das jetzt ganz bewusst genau so, denn am Samstag mutiert der Kultimbiss zu einem kleinen Volksfest. Los geht es ab 12 Uhr. Statt regulärem Betrieb setzt der Imbiss auf ein offenes Konzept. „Die Leute können hier gerne kommen, mit uns ein Bierchen trinken oder auch eine Brause“, sagt Inhaber Torsten Clorius (65), der den Laden gemeinsam mit seiner Frau Sabine Clorius (64) führt.

Volle Hütte auf St. Pauli: In der „Kleinen Pause“ ist abends mächtig was los (Archivbild). Marius Röer Volle Hütte auf St. Pauli: In der „Kleinen Pause“ ist abends mächtig was los (Archivbild).

Essen und Getränke gibt es aufs Haus, verkauft wird an diesem Tag nichts. „Wir machen morgen keinen offiziellen Verkauf“, so Clorius. Wer möchte, kann stattdessen für einen guten Zweck spenden – gesammelt wird für den „Wünschewagen“ des ASB, der schwer kranken Menschen letzte Wünsche erfüllt.

Kinderprogramm und Kiez-Andrang: So läuft die Jubiläumsparty

Auch für Kinder ist gesorgt: mit Pommes und Nuggets, einem Clown mit Luftballons und Glitzertattoos. Wie voll es wird, kann Clorius nur schwer voraussagen. „Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich denke, es werden schon ein paar hundert werden.“ Auch aus der Kiez-Szene haben sich bereits Besucher angekündigt.

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Geplant ist die Feier bis in den Abend hinein. Was danach passiert, bleibt offen. „Vielleicht sitzt man mit einem harten Kern noch ein bisschen länger hier“, sagt Clorius. Klar ist nur: Die „Kleine Pause“ wird an diesem Tag genau das sein, was sie seit 40 Jahren ist – ein Ort, an dem Menschen unkompliziert zusammenkommen.