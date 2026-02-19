Wenn auf einem Schild steht „Parken nur während der Öffnungszeiten erlaubt“, es aber zwei Geschäfte an der Adresse gibt – wessen Öffnungszeiten sind dann gemeint? An diesem Problem hat sich in Iserbrook ein Riesenzoff entzündet. Unklare Schilder und Strafzettel sorgen für Verdruss – nun verteidigt sich die Bäckerei-Kette Junge, die als Auftraggeber hinter den ungeliebten „Zahlungsaufforderungen“ steht.



Der Tatort: ein hellgelbes Gebäudeensemble an der Schenefelder Landstraße 190, erbaut 1892 als „Waldhotel“. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass hier einmal ein idyllisches Ausflugsziel samt Tanzlokal war – inzwischen rauscht der Verkehr vierspurig vorbei. In einem flachen Anbau ist seit 2010 eine Junge-Filiale untergebracht, im einstigen Hotel hat vor einigen Monaten das Restaurant „Lema“ eröffnet, eine Pizzeria.







