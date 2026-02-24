Vier Jahre Krieg in der Ukraine: Hamburger Radiosender mit besonderer Aktion

Am 24. Februar, dem Jahrestag des Ukraine-Krieges, will ein Hamburger Sender ein hörbares Signal setzen: Den ganzen Tag laufen Friedenssongs – begleitet von Statements aus der Stadt. Auch Hamburgs Zweite Bürgermeisterin meldet sich zu Wort.

Zum vierten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar plant der Hamburger Radiosender „ahoy Radio“ eine besondere Programmaktion. Unter dem Titel „Imagine“ wird das reguläre Programm umgestellt: Von 5 Uhr morgens bis 18 Uhr sollen zu jeder vollen und halben Stunde Friedenslieder gespielt werden.

„ahoy“ hat Startzeitpunkt bewusst gewählt

Der Startzeitpunkt ist bewusst gewählt – nach Angaben der Veranstalter entspricht er der Uhrzeit, zu der vor vier Jahren die ersten russischen Truppen die ukrainische Grenze überschritten.

Begleitet wird der Thementag von kurzen Statements bekannter Stimmen aus Hamburg. Auch die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank beteiligt sich.

Fegebank: Ukraine kann nicht aufgeben

„Die Friedenssehnsucht ist groß, aber Aufgeben ist keine Option“, sagt die Grünen-Politikerin. „Denn wenn Russland aufhört zu kämpfen, kann es Frieden geben, aber wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, dann wird es keine Ukraine mehr geben.“

Die gespielten Songs und Beiträge sollen im Anschluss auf der Website des Radiosenders dokumentiert werden. Dort werden auch die Hintergründe und Texte der Friedenshymnen beleuchtet.