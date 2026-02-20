Fall sorgt für Diskussion: 3,99-Euro-Produkt bei Edeka nicht gescannt – Anzeige raus
Kann Unachtsamkeit vor Strafe schützen? Ein Edeka-Markt in Eppendorf hat eine Kundin (63) vor die Wahl gestellt: 100 Euro Strafe plus ein Jahr Hausverbot oder Anzeige bei der Polizei. Grund: Sie vergaß, einen Artikel im Wert von 3,99 Euro an einer Selbstbedienungskasse zu scannen. Die Geschichte löst in den sozialen Medien eine Welle der Solidarität aus – offenbar ist das vielen Kunden schon passiert. Die MOPO zeigt auf, ob „vergessen zu bezahlen“ rechtlich ein Diebstahl ist, wie sich die Frau entschied und was die Supermarktkette dazu sagt.
