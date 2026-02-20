mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Edeka

Eine Frau hatte vergessen, einen Artikel an der Selbstbedienungskasse zu scannen (Symbolbild). Foto: picture alliance / Swen Pförtner/dpa | Swen Pförtner

  • Eppendorf

paidFall sorgt für Diskussion: 3,99-Euro-Produkt bei Edeka nicht gescannt – Anzeige raus

kommentar icon
arrow down

Kann Unachtsamkeit vor Strafe schützen? Ein Edeka-Markt in Eppendorf hat eine Kundin (63) vor die Wahl gestellt: 100 Euro Strafe plus ein Jahr Hausverbot oder Anzeige bei der Polizei. Grund: Sie vergaß, einen Artikel im Wert von 3,99 Euro an einer Selbstbedienungskasse zu scannen. Die Geschichte löst in den sozialen Medien eine Welle der Solidarität aus – offenbar ist das vielen Kunden schon passiert. Die MOPO zeigt auf, ob „vergessen zu bezahlen“ rechtlich ein Diebstahl ist, wie sich die Frau entschied und was die Supermarktkette dazu sagt.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test