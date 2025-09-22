37 Jahre QUARREE: Ein Märchenfest für die ganze Familie vom 25. bis 28.9.

Das QUARREE Wandsbek wird 37 – und das wird gefeiert! Vom 25. bis 28. September 2025 verwandelt sich das Center in eine märchenhafte Erlebniswelt für Kinder, Familien und alle, die gerne spielerisch entdecken. Unter dem Motto „Das verwunschene Schloss im QUARREE – Werde Held und rette die Märchenwelt!“ warten interaktive Stationen, Bastelaktionen, Schatzsuche und ein zauberhaftes Geburtstagsprogramm. Krönender Abschluss: der verkaufsoffene Sonntag am 28. September von 13 bis 18 Uhr – mit großer Märchenparade und Verlosung.

„Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Besucher:innen den 37. Geburtstag des QUARREE zu feiern und haben dafür ein Programm auf die Beine gestellt, das Spiel, Fantasie und gemeinsame Erlebnisse in den Mittelpunkt stellt“, sagt Center Manager Adel Kachroudi. „Unser Ziel ist es, allen Gästen – ob Groß oder Klein – eine schöne Zeit im Center zu bereiten und dabei auch etwas Gutes zu tun.“

Das Märchenabenteuer im Überblick

Spielstationen & Challenges An verschiedenen Stationen im Lichthof können Besucher:innen ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen:

Verzauberter Brunnen (Wurfsäckchen-Zielwurf)

Monster-Duell (Dosenwerfen)

Holzstapel-Challenge (Stapelspiel auf Zeit)

Für jede absolvierte Challenge gibt es einen Stempel auf dem Aktionsflyer. Pro Stempel gibt’s ein Los für die stündlichen Mini-Verlosungen: täglich vom 25. bis 27.09. um 12, 14, 16 und 18 Uhr.

Schatzsuche Selfie-Zone Wer das geheimnisvolle Lösungswort der Schatzsuche knackt, nimmt automatisch an der großen Verlosung teil. An der Bastelstation im Lichthof entstehen Kronen, Zauberstäbe und Wappen für die Märchenparade am Sonntag oder für Fotos am Selfie-Point.

Spendenempfehlung je Aktion: 1 € – zugunsten der Budnianer Hilfe e. V.

Die Budnianer Hilfe setzt sich für eine Welt ein, in der alle Kinder die gleichen Chancen haben. Sie unterstützt Kinder- und Jugendprojekte in der Metropolregion Hamburg – mit Fokus auf die Bereiche Bildung, gesunde Ernährung und soziale Integration.

Märchenlesungen mit Gaby Pflückhahn – präsentiert vom LeseLeo e. V.

Direkt vor dem LeseLeo e.V. Laden im 1. Obergeschoss finden während des gesamten Geburtstagsprogramms liebevoll inszenierte Märchenlesungen statt. Vorgelesen wird von NDR-Moderatorin Gaby Pflückhahn, die Kinder und Familien mit Klassikern wie Hänsel und Gretel, Frau Holle oder Aschenputtel begeistert.

Die Lesungen starten jeweils um 14:00 und 16:00 Uhr – an allen vier Veranstaltungstagen vom 25. bis 28. September.

Märchenhafte Kinderyoga-Reise – am Samstag, 27.09.

Mit Fantasie, Bewegung und Geschichten tauchen Kinder spielerisch in eine Welt voller Tiere, Abenteuer und Zauberwesen ein. Eine liebevoll angeleitete Yoga-Einheit zum Mitmachen, Staunen und Entspannen.

Für Kinder von 3 bis 6 Jahren

Samstag, 27. September, 10:00–10:45 Uhr

Ort: Kursraum im GesundheitsCampus

Kosten: 15 €, Anmeldung über: cituro.com

Höhepunkt am verkaufsoffenen Sonntag, 28.09.

Märchenparade um 14 & 16 Uhr Gemeinsam mit dem Märchenerzähler machen sich die kleinen Held:innen auf die Suche nach der verlorenen Krone.

Gemeinsam mit dem Märchenerzähler machen sich die kleinen Held:innen auf die Suche nach der verlorenen Krone. Fotos mit der Prinzessin von 13–18 Uhr

Ebenfalls am Sonntag sorgt eine märchenhafte Prinzessin für zauberhafte Begegnungen im Center: Von 13 bis 18 Uhr können Kinder mit ihr Fotos machen – eine Erinnerung zum Mitnehmen.

Märchenlesungen mit Gaby Pflückhahn vom LeseLeo e. V. um 14 & 16 Uhr Märchenlesungen direkt vor dem LeseLeo e.V. Laden im 1.OG. 14:00 Uhr: Frau Holle 16:00 Uhr: Aschenputtel

Märchenlesungen direkt vor dem LeseLeo e.V. Laden im 1.OG. 14:00 Uhr: Frau Holle 16:00 Uhr: Aschenputtel Bastelaktion „Herbstzauber“ von 13 bis 18 Uhr

In Anleitung von Melli entstehen stimmungsvolle Herbstgestecke.

Abschlussverlosung um 17 Uhr Bei der Abschlussverlosung warten zahlreiche Gewinne – gestiftet von vielen Mieter:innen und Partnern des Centers.

Bei der Abschlussverlosung warten zahlreiche Gewinne – gestiftet von vielen Mieter:innen und Partnern des Centers. Zusätzlich zum bunten Programm profitieren Besucher:innen am Sonntag von exklusiven Vorteilen: Bei Your Fried Chicken gibt es 10 % Rabatt auf alle Menüs und in der QUARREE Apotheke 10 % auf das gesamte Sortiment (ausgenommen rezeptpflichtige Arzneimittel und Sonderangebote).

Veranstaltungszeitraum

Do, 25.09. bis Sa, 27.09.: Aktionen von 11–19 Uhr So, 28.09. (Verkaufsoffener Sonntag): Aktionen & Shopping von 13–18 Uhr.