3,6 Tonnen Kokain geschmuggelt! Vier Männer festgenommen – SEK im Einsatz

Vier Durchsuchungen, vier Festnahmen: Am Mittwochmorgen gingen Einsatzkräfte von Polizei und Zoll gegen mutmaßliche Drogenschmuggler in Hamburg und Niedersachsen vor. Die Verdächtigen sollen mehr als drei Tonnen Kokain nach Hamburg geschmuggelt haben.

Die Aktion steht im Zusammenhang mit der Festnahme von sechs Männern Mitte Juni. Sie sollen versucht haben, 3,6 Tonnen Kokain zu schmuggeln. Ermittlungen von Zoll und Polizei ergaben daraufhin: Mindestens vier weitere Männer sollen an dem Schmuggel beteiligt gewesen sein. Gegen sie erließ das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle.

Razzia auch in Hamburg

Diese wurden nun umgesetzt: Mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos verhafteten die Beamten in Seevetal einen 32-Jährigen und in Winsen einen 37 Jahre alten Tatverdächtigen. Auch auf dem Großmarktgelände in Hamburg-Hammerbrook unterstützen Spezialkräfte die Festnahme eines 56-jährigen Verdächtigen. Auch ein 26-jähriger Beschuldigter wurde festgenommen, aufgrund von mangelnder Haftgründen allerdings wieder entlassen.

Bei den Hausdurchsuchungen konnten auch potenzielle Beweismittel sichergestellt werden – sie werden nun

ausgewertet. Die Beamten beschlagnahmten einen teuren Pkw und einen Transporter.

Im Hintergrund der Einsätze stehen Auswertungen des durch die französische Polizei geknackten Encro-Chat im Frühjahr 2020, die europäische Drogenermittler aufhorchen ließen, auch die Beamten des Hamburger Landeskriminalamts (LKA). Im Zuge der dadurch ermöglichten Einblicke in die Machenschaften von Drogenbanden konnten nach und nach mehrere Tonnen Kokain sichergestellt werden. Zudem gab es viele Festnahmen.