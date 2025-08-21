mopo plus logo
Die neue U5-Haltestellen „Arenen“ liegt nur 500 Meter von den beiden Stadien entfernt.

Die neue U5-Haltestelle „Arenen“ liegt nur 500 Meter von den beiden Arenen entfernt. Foto: blrm Architekten

paid36.000 Fahrgäste pro Stunde! So schick wird die U-Bahnstation für Arena und Stadion

Anwohner rund um das Volksparkstadion kennen das Spielchen nur zu gut: Immer wenn der HSV zu Hause aufläuft, strömen Zehntausende Fans nach Stellingen. Kommt dann noch ein Konzert in der benachbarten Barclays-Arena hinzu, ist das Chaos vorprogrammiert: Viele Besucher reisen mit dem Auto an, wodurch nicht nur die Schnackenburgallee zum Stillstand kommt, sondern auch die Parkplätze völlig überfüllt sind. Gleichzeitig platzen die Shuttle-Busse von der S-Bahn Stellingen aus allen Nähten. Abhilfe soll in ferner Zukunft die neue U-Bahn-Linie U5 schaffen, die auch an den Arenen hält. Bei Veranstaltungen soll sich diese neue Haltestelle dann regelmäßig verwandeln – es gibt allerdings einen Haken.


