33 Grad! Jetzt kommt das Super-Sommer-Wochenende in Hamburg

Heiß, heißer, Hamburg! Zum Wochenende geht es mit den Temperaturen in unserer Stadt kräftig nach oben. Bis zu 33 Grad warm kann es werden.

Donnerstag und Freitag bleibt es noch recht angenehm. Bei Temperaturen von 21 bis 23 Grad und schwachem Wind lässt es sich gut auf dem Balkon sitzen. Nachts sinken die Werte auf 11 Grad.

33 Grad und leichter Wind

Samstag schnellen die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf bis zu 29 Grad nach oben. Es gibt Sonne satt und wenig Wolken. Am Sonntag wird es dann noch heißer. Laut DWD sind bis zu 33 Grad in Hamburg möglich, selbst an der Nordseeküste wird es mit 30 Grad richtig heiß. Ein schwacher Südwind sorgt nur für wenig Abkühlung.

In der Nacht zu Montag ist dann im Norden mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Danach kühlen sich die Werte nachts auf 16 bis 19 Grad ab. Auch im Rest des Landes rechnen die Meteorologen am Wochenende mit sehr hohen Temperaturen und Gewittern.