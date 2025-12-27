Wenn Jan Frithjof Kramer (39), genannt „Fiete“, für sein Fischrestaurant Scholle, Stint, Aal, Zander und Lachs benötigt, dann setzt er sich nicht in den Lieferwagen – sondern in sein kleines Motorboot und kauft vieles, was er braucht, direkt vom Fischkutter auf der Elbe. Frischer geht’s nicht. Schon ein großer Vorteil, dass sich sein Gasthaus „Zur Post“ direkt am Wasser befindet – nämlich oben auf dem Deich an der Este, nur ein paar Hundert Meter entfernt von da, wo der kleine Fluss nach langer Reise durch Niedersachsen und das Alte Land in die Elbe mündet. „Zur Post“, das Gasthaus mit dem eigenen Bootssteg, ist ein Geheimtipp. Erstens, weil es dort eine exzellente Küche gibt - und außerdem handelt es sich um das älteste familiengeführte Restaurant der Stadt. 1724 gegründet. Vor 301 Jahren. Es kommen Leute von weit her, um hier zu essen. Manche mit dem Auto, manche auf dem Wasserweg. Der Schwerpunkt der Küche liegt auf Fisch – aber es gibt auch Fleisch, und aktuell dürfte den Gästen die Wahl besonders schwerfallen: „Nehme ich Ente?“ – die ist hier einfach genial! – „oder Grünkohl mit Zander?“ Leider auch sehr gut!





