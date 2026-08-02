Der Hamburger CSD zieht nach dem islamistischen Anschlag in Berlin unter verschärfter Aufmerksamkeit durch die Stadt. Alle Entwicklungen im Liveticker.

Es war der erste große CSD nach dem islamistischen Anschlag in Berlin: Erwartet wurden rund 250.000 Menschen – am Ende kamen sogar deutlich mehr. „Jetzt erst recht“, sagen die Veranstalter, „für eine Zukunft ohne Angst.“ Die MOPO war live dabei!