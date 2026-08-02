Hamburg

300.000 Menschen! Der größte CSD aller Zeiten in Hamburg

Zoe Clausen Polizeireporterin
Tausende Menschen beim Christopher Street Day in Hamburg, ein Konvoi fährt durch die volle Straße.
Hunderttausende Menschen begleiten den Christopher Street Day in Hamburg.

Der Hamburger CSD zieht nach dem islamistischen Anschlag in Berlin unter verschärfter Aufmerksamkeit durch die Stadt. Alle Entwicklungen im Liveticker.

Es war der erste große CSD nach dem islamistischen Anschlag in Berlin: Erwartet wurden rund 250.000 Menschen – am Ende kamen sogar deutlich mehr. „Jetzt erst recht“, sagen die Veranstalter, „für eine Zukunft ohne Angst.“ Die MOPO war live dabei!

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