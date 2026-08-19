Viele Jahre und sieben Millionen Euro später sind die Sanierungsarbeiten am historischen Amtshaus in Wilhelmsburg abgeschlossen.

Die Sanierungsarbeiten am Museum Elbinsel Wilhelmsburg sind abgeschlossen. Nach der Fertigstellung übernimmt der Bezirk Hamburg-Mitte den Betrieb des Gebäudes.

Das historische Amtshaus in Wilhelmsburg ist fast 300 Jahre alt – entsprechend groß war der Sanierungsbedarf. Ziel der Arbeiten war es, die historische Bausubstanz zu sichern und das Gebäude fit für eine zukunftsfähige Nutzung zu machen.

Dach, Fassade, Fenster, Türen und Innenräume wurden saniert, außerdem die Heizungs- und Elektroanlagen erneuert. Auch beim Brandschutz, bei der Barrierefreiheit und der Energieeffizienz wurde das Gebäude modernisiert. Keine einfache Aufgabe: Das Amtshaus stammt aus dem Jahr 1724 und gehört zu den ältesten erhaltenen Häusern Wilhelmsburgs.

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Sieben Millionen Euro für Sanierung

Jetzt ist die aufwendige Sanierung abgeschlossen. Rund sieben Millionen Euro wurden in die denkmalgerechte Erneuerung des Museums Elbinsel Wilhelmsburg investiert. Ab Herbst 2026 soll dort wieder Leben einziehen.

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Dann übernimmt der Bezirk Hamburg-Mitte den Betrieb des Gebäudes. Für Betrieb und Bewirtschaftung sind künftig rund 500.000 Euro pro Jahr eingeplant. Das Museum selbst wird weiterhin ehrenamtlich vom Museum Elbinsel Wilhelmsburg e. V. geführt.

Neuer Schwerpunkt: Dauerausstellung zur Hamburger Sturmflut 1962

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Frank Kibat, Vorsitzender des Vereins, bedankt sich bei allen Beteiligten, die zur erfolgreichen Sanierung des Amtshauses beigetragen haben. „Nach den vielen Jahren des Leerstands und der Sanierung freuen wir uns ganz besonders darauf, endlich wieder museales Leben im wunderbar sanierten Amtshaus entstehen zu lassen“, sagt er in einer Mitteilung.

Künftig soll das Amtshaus stärker als Kultur- und Begegnungsort genutzt werden. Ein Schwerpunkt des Museums wird eine neue Dauerausstellung zur verheerenden Hamburger Sturmflut von 1962. Das denkmalgeschützte Gebäude dient bereits seit den 1950er-Jahren als Museum und liegt im historischen Kirchdorfer Ortskern. (kla)