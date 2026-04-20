Christiane L. (57) ist eine vorsichtige Frau. Wenn sie eine Telefonnummer nicht kennt, geht sie nicht ran. Briefe mit unbekanntem Absender öffnet sie nicht. Wenn jemand Fremdes klingelt, macht sie nicht auf. Und trotzdem ist sie auf betrügerische Handwerker hereingefallen, die mitten in der Nacht plötzlich mehr als 3000 Euro von ihr verlangten. Dahinter steckt ein bundesweit agierendes Betrüger-Netzwerk.





