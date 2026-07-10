In Stellingen entstehen 130 möblierte Micro-Apartments für Azubis in Pflege und Sozialpädagogik. Der Preis ist eine Ansage.

So soll das neue Azubi-Wohnheim auf dem Campus Alte Eichen aussehen. Ev.-Luth. Diakonissenanstalt Alten Eichen

Die Mieten in Hamburg steigen und steigen. Viele Menschen können sich das Leben in der Stadt kaum oder gar nicht mehr leisten. Mit einem neuen Bauprojekt will eine kirchliche Stiftung in der Hansestadt Abhilfe zumindest für eine Bevölkerungsgruppe schaffen – Azubis.

Am vergangenen Freitag wurde am Wördemannsweg 23a in Stellingen der Spatenstich für eine neue Wohnanlage gesetzt. Hier sollen bis Sommer 2027 insgesamt 130 Micro-Apartments entstehen, die ab Herbst möbliert von Auszubildenden der Pflege und Sozialpädagogik gemietet werden können.

300 Euro inklusive Nebenkosten: So kämpft die Diakonissenanstalt gegen den Mietenwahnsinn in Hamburg

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Der Preis für das jeweils 24 Quadratmeter große Zimmer, das mit Küche und Bad ausgestattet ist: 300 Euro – inklusive Nebenkosten. Das ist ungefähr die Hälfte dessen, was in Hamburg ein WG-Zimmer durchschnittlich kostet. Außerdem gibt es Gemeinschafts- und Lernräume.

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Wie die 1867 gegründete Stiftung Ev.-Luth. Diakonissenanstalt Alte Eichen mitteilte, will man mit dem Projekt auf zwei Krisen zugleich reagieren: auf den akuten Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Hamburg und den wachsenden Fachkräftemangel in Pflege und Sozialpädagogik.

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„Wir stärken gezielt diejenigen, die sich täglich für Kinder und ältere Menschen einsetzen“, erklärte Pastor Hendrik Höver, Rektor der Stiftung und Geschäftsführer der Pflegediakonie Alten Eichen. Zu einer guten Ausbildung gehöre ein bezahlbares Zuhause.

Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein: „Ausbildungspolitik und Wohnungspolitik gehören zusammen“

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„Mit diesem Neubau schaffen wir dafür die Grundlage und geben den Fachkräften, auf die unsere Gesellschaft heute wie morgen dringend angewiesen ist, verlässlichen Rückhalt“, so Höver weiter.

Hintergrund: Laut Sozialbehörde fehlen in Hamburg bis zum Jahr 2030 bis zu 20.000 Kräfte in der Gesundheitswirtschaft, davon Tausende allein in der Alten- und Krankenpflege. Bundesweit prognostiziert das Statistische Bundesamt bis 2049 eine Lücke von bis zu 690.000 Pflegekräften. „Der Bedarf ist groß, und der demografische Wandel verschärft ihn zusätzlich“, so Höver.

Visualisierung eines Zimmers in dem neuen Azubi-Wohnheim Ev.-Luth. Diakonissenanstalt Alten Eichen

Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein, die bei dem Spatenstich für das viergeschossige Gebäude auf dem Campus Alte Eichen anwesend war, erklärte ebenfalls: „Die Frage, ob junge Menschen eine Ausbildung in Hamburg beginnen, entscheidet sich immer häufiger auch auf dem Wohnungsmarkt.“ Ausbildungspolitik und Wohnungspolitik gehörten zusammen, erklärte die Senatorin, und bedankte sich bei der Stiftung für ihr gesellschaftliches Engagement.

Auch in Sachen Nachhaltigkeit will die Stiftung ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen: Das Wohnheim wird mit Wärmepumpen ausgestattet. Auf dem Dach entstehen eine Photovoltaikanlage und eine Dachbegrünung, ein Regenrückhaltebecken fängt Niederschlagswasser auf.