300.000 Euro! Hamburger Tafel bekommt Großspende

Die Hamburger Tafel erhält weniger Lebensmittelspenden. Zugleich steigt die Zahl der Bedürftigen. Unterstützung kommt von einer Stiftung.

Angesichts eines Rückgangs bei den Lebensmittelspenden kann sich die Hamburger Tafel über eine Großspende freuen. Mit 300.000 Euro unterstützt die Dorit & Alexander Otto Stiftung die 31 Lebensmittelausgaben für bedürftige Menschen, wie die Hamburger Tafel mitteilte.

Die Spende ist demnach gestaffelt auf fünf Jahre: 100.000 Euro in diesem und je 50.000 Euro in den kommenden vier Jahren.

Weniger Spenden, mehr Bedürftige

Die Lage der Tafeln habe sich durch einen Rückgang der Lebensmittelspenden bei zugleich steigenden Bedürftigenzahlen in den vergangenen Jahren immer weiter verschärft. Deshalb sei es jetzt wichtig, „der Tafel ein verlässlicher Partner zu sein“, erklärte Dorit Otto. „Dabei wollen wir nicht nur kurzfristig auf Notlagen reagieren, sondern langfristig Hilfe ermöglichen.“

Die Dorit & Alexander Otto Stiftung wurde im Jahr 2011 durch das gleichnamige Stifterehepaar gegründet. Bislang hat sie nach eigenen Angaben gemeinnützige Projekte im Volumen von 40 Millionen Euro gefördert. Bereits während der Corona-Pandemie hatte die Stiftung 100.000 Euro Soforthilfe an die Tafel gespendet. (dpa/ee)